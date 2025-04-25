控煙十招︱明年4月底起　禁止管有另類煙

另類煙及加味煙是否管制爭議不斷，政府指將分階段禁止管有另類煙及加味傳統吸煙產品，惟未明確禁止管有電子煙機、加熱煙機等具體時間，現階段暫無計劃禁吸食加味煙，亦允許市民及旅客帶19枝加味煙入境自用。

針對另類煙的條例將分成兩階段進行，首階段於明年4月30日起禁止在公眾地方管有另類煙，即煙彈、加熱煙枝及草本煙，但暫時未有禁止管有電子煙機和加熱煙機等的時間表。

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政府預計在2027年第二季實施禁止售賣含有除薄荷味外指明添加劑的傳統吸煙產品，將視乎情況擴展至禁售薄荷味傳統吸煙產品，現階段暫無計劃禁止吸食加味煙，而市民及遊客亦可攜帶19枝入境自用，超額則要徵稅。

醫務衞生局局長盧寵茂接受報章採訪時，批評「吸煙自由」是狡辯，而加味煙是煙草商的「糖衣毒藥」，令年輕人忽略吸煙的禍害，染上煙癮，又稱香港針對加味煙的政策相比其他國家已非「走到好盡」。

立法會議員林順潮指，政府已禁止公眾在管有另類煙，因電子煙彈與「太空油」毒品外形相似，令電子煙搖身一變成為毒品的吸食工具，加上吸食時難以被察覺，旁人亦難以辨認是否涉及毒品。

立法會批發及零售界議員邵家輝則表示，政府逐步推進禁止加味傳統吸煙產品，或會導致市民選擇私煙，令本港私煙問題更加嚴重。

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