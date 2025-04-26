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四成XLH病人因傳統藥物而腎鈣化　醫生罕盟冀更多合適病人轉用新藥

醫健人物

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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「性聯遺傳型低磷酸鹽症」(XLH)是一種骨骼缺乏磷酸鹽而產生的疾病，患者自小有機會下肢變形，輕輕一跌已嚴重骨折。過往傳統藥物的療效一般，香港罕見疾病聯盟的調查發現，四成患者已分別出現腎鈣化、大便帶血等藥物副作用。近年本港終引入生物製劑新治療，目前僅部分重症病童可獲注射，但他們會否在青春期被停藥？成年病人何時有藥用？至今未有明確答案。本港醫學界期望更多病人受惠，罕盟亦促請當局儘早向合適病人處方新藥。
 
XLH患者由於X染色體基因變異，令腎臟排出大量磷酸鹽，影響全身骨骼發展，可致「O 形腳」或「X 形腳」，且普遍較矮小，也影響了牙齒及耳骨，造成牙膿腫及聽力受損。


當成年患者經歷了二、三十年的手腳變形，膝蓋、腳眼等位置受到多年磨蝕，容易早期退化，導致長期骨痛及肌肉痛。香港罕見疾病聯盟的調查就發現，逾七成受訪成年患者有骨痛或關節痛，超過四成人每周七日都受骨痛煎熬。近三成人曾因骨骼變形而接受骨科手術，有患者要靠手杖輔助走路，或要以輪椅代步。

目前，XLH的第一線治療為口服磷酸鹽及活性維他命D，但補充磷酸鹽要相當頻密，幼童一天要服藥四至六次。同時，傳統治療對重症病人效果欠佳，骨骼問題會繼續惡化，且有機會引起腹瀉、高血鈣及副甲狀腺增生等副作用，甚至出現腎鈣化，損害腎功能。
傳統治療或增副作用  損副甲狀腺及腎功能。

本港公立醫院近年引進生物製劑「布羅索尤單抗(Burosumab)」，病童每兩週注射一針，以防磷酸鹽流失，已有數名重症兒童獲處方，他們如今彎腳變直，毋須再做矯形手術，骨質亦大大改善。兒童內分泌科專科畢慧文醫生分享一名骨科專科醫生的經驗：「以前病童的骨質很疏，像穿了很多孔一般；在用藥後，現在骨頭『硬淨』很多。我也很希望有一天，這新藥可以普及化，所有XLH 小朋友不論病情輕重，一經確診就可以用藥，減少做矯形手術的機會，大大減輕醫療負擔。」

現年12歲的Kelly，過去因XLH接受過五次骨科手術，前年開始用新藥，如今腳變直了，也可以打籃球。然而，根據公立醫院現行規定，當病童到了14至16歲左右，骨骼「生長板」會閉合，便不會長高，腳骨未必會變形，當局或不再向他們處方「布羅索尤單抗」。
畢慧文醫生直言， Kelly用藥後明顯好轉，身體狀況接近其他正常小朋友，血磷水平亦回復正常範圍，但至14歲時「可能要停藥」。面對這一大隱憂，Kelly媽媽擔心女兒一旦停藥，會打回原狀：「腳又彎曲，要再做手術…」

正當愈來愈多國家放寬新藥應用，其中澳洲及新加坡，已讓青少年「無縫交接」繼續用藥至成年。畢慧文醫生分析，英國、加拿大、歐盟、澳洲、新加坡等地的政府已支持18 歲或以上的成人用藥，「研究顯示該藥可幫助成年患者，其骨痛、關節痛、肌肉痛和骨軟化問題也有改善，亦減少了骨折。」

香港罕見疾病聯盟會長曾建平坦言，病童正擔心未來或會被停藥，成年患者就連試新藥的機會都沒有，促請當局未來三年繼續向Kelly及其他青少年患者提供新藥，期間密切留意內地或海外的臨床數據，確保公立醫院的用藥指引與時俱進。

兒童內分泌科專科醫生 畢慧文

撰文 : 畢慧文 兒童內分泌科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

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