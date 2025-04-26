留學香港｜蔡若蓮：美國限制留學生簽證為港帶來新機遇　院校需循序漸進招非本地生

美國政府近期取消逾千名國際學生簽證，教育局局長蔡若蓮今日（26日）在電台節目表示，受地緣政治環境影響，海外學生轉赴香港升學的趨勢顯著上升，香港高等教育迎來新機遇。

蔡若蓮指，美國對留學生實施簽證限制，導致海外留學環境不穩定，部分家長安排子女轉到香港升學，香港學生赴美留學人數亦有減少。她透露，有美國頂尖學者赴港，惟相關院校為避免影響學者訪港而保持低調。

蔡若蓮指，香港的大學國際化及多元化，兩文三語教學環境有吸引力。早前八大院校非本地生限額放寬至4成後，非本地生收生數量大幅上升，反映海外學生留學需求大。她希望院校招生循序漸進，以免配套設施未足夠下收取大量非本地生，影響學生學習體驗。

當局亦計劃未來數年持續增加宿位，預計到2027至2028年新增約13,000個宿位，並探討公私營合作模式解決住宿問題，以滿足非本地生需求。

對於高才通簽證申請人未實際來港，但其子女透過受養人簽證以「本地生」身分報考大學，蔡若蓮表示正檢討相關政策，當局考慮要求申請人須在港居住一段時間，證明在港發展，其子女才符合「本地生」資格。她指，相關調整需平衡簽證吸引力，但不會影響本地學生的入學機會，有定案後會盡快公布，強調日後新措施不會影響原有大約15000個本地生學額。

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