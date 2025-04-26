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控煙十招︱醫衞局：排隊禁煙範圍清晰　倘有第二人加入候車隊伍須停吸

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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控煙法例修訂條例包括禁止在2人或以上排隊輪候公共交通工具及進入指定處所時吸煙。（資料圖片）

控煙法例修訂條例草案刊憲，修例包括禁止在2人或以上排隊輪候公共交通工具及進入指定處所時吸煙，明年1月1日生效。醫務衞生局指，相信對旅客並無帶來額外影響，對經濟的影響微乎其微，亦不是要和煙民對立。

醫務衞生局副秘書長李力綱今日（26日）在電台節目指，本港吸煙率由80年代約23.3%，降至去年9.1%，形容是一代又一代人的努力，反映公共衛生及市民健康有所提升。惟仍有約58萬名煙民，政府仍需加強控煙，推動煙民戒煙，降低他們的患病風險。 

修例建議，在排隊輪候公共交通工具時，若在沒有地面標記、柵欄、結構指示或形成的劃定區域並且為1人候車，則可以吸煙。李力綱解釋，如原本一個人站着等巴士，有第二個人加入已經變成排隊，不能繼續吸煙。他又指，巴士設有上蓋、地線，規管範圍已經很清晰。

對於明年4月底起禁止公眾地方管有另類煙，李力綱說本港在三年前已不准入口、售賣及推廣，社會已有共識。他續指指，根據時間推演，當年購買的「貨尾」應已用完；近日見到有影片拍攝到一些學生吸食電子煙，裏面甚至不只有煙油，還有毒品，令當局更有決心完成最後一步。

他說，日後會由衞生署控煙酒辦負責執法，現時距離法例生效仍有大半年，政府會做好宣傳教育，相信署方會先用以人為本的方式處理，希望有助適應。

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