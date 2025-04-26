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高才通｜孫玉菡料年中有1萬簽證到期　對續簽情況有信心

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

高才通首批簽證年中到期，勞工及福利局局長孫玉菡估計將有約10,000宗兩年前批出的高才通簽證到期，屆時會有較全面的續簽情況。他稱局方對續簽情況有信心，待有較穩定客觀的數據時再公布相關數字。

早前勞工界公布五一宣言並提出10項建議，其中包括檢討補充勞工優化計劃，孫玉菡指，不論是3個行業輸入勞工計劃或是補充勞工優化計劃，均有保障本地工人優先就業這前設。他強調，僱主提出申請時，必須先進行本地招聘，勞工處很重視這方面的把關；推行輸入勞工計劃是在保障本地工人優先就業的前設下，補充本地勞動力不足的情況，我當局會嚴守這原則。

至於行業輸入勞工計劃，孫玉菡指，建造業、運輸物流抑或安老及殘疾院舍的相關計劃，均設清晰配額，全數批出配額後將不再輸入。

社工陳虹秀早前暴動罪成，正在服刑。孫玉菡表示，相信社工註冊局會依法辦事，根據法例賦予的權力及按照所有相關法律規定的準則，嚴謹、公正、依法處理每宗申請及續牌等事宜。

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高才通 孫玉菡 簽證 就業 勞工及福利局 勞工處

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