走塑一周年｜謝展寰：湯品容器替代品使用效果欠理想　第二階段管制推展視乎替代品實驗成效

「走塑」法例實施一周年，環境及生態局局長謝展寰說，現時連鎖式食肆已經有8、9成客人購買外賣時表示不需要餐具，估計每年可減少6千萬套餐具。他指出，目前食物湯品容器、膠蓋的替代品使用效果欠理想，進行第二階段管制，需視乎替代品試驗的成效。

謝展寰指，目前大部分商戶均有遵從「走塑」法例，亦有部分人遭巡查後被處罰時，稱「原來真的會罰錢」，重申當局會持續巡查和執法。

第二階段管制將涵蓋食物湯品容器及膠蓋等，謝展寰指，目前這類即棄餐具的替代品效果欠理想，當局預計今年中，會與大型食肆進行試驗，直至找到好的替代品才全面強制推行，何時實施要視乎試驗成效。他指現時沒有就推展時間制定硬指標，而市民自備飯盒較自備餐具難度大，最重要是找到適合和方便業界的替代品。

被問到如果成效不佳會否不推行第二階段「走塑」？謝展寰相信不會不推行，有信心最終可以找到好的替代品。

至於暫緩推行的垃圾徵費計劃，謝展寰指，當局考慮到去年本港的社會氣氛、行業經營問題等，認為不是適合的時機推行收費，強調即使暫緩計劃，政府仍會繼續推廣減廢回收。 謝展寰說，今年中會向立法會環境事務委員會提交檢視報告，強調政府推動減廢回收的力度沒有減低。

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