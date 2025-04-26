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DSE2025｜歷史科必答題涉東江水、五四運動　考香港五六十年代社經發展多大程度受內地影響

港聞

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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文憑試歷史科今日開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）歷史科今日（26日）開考，歷史科共設兩卷，其中卷一設4條必答題。有題目涉及1960年代香港嚴重旱災，廣東省提出願意供水，並問及考生當年香港社經發展在多大程度上受內地影響，

第一題提供有關1950年代香港與內地之間的貿易貨值的資料，要求考生指出當時香港與內地貿易的一個趨勢。另一份資料則列出1963年香港嚴重旱災及政府採取相應行動的政府報告，提及1963年降兩量極低，政府推行限制供水措施，又指出廣東省省長當時表示願意供水，當局正研究以海路運水。

題目要求考生指出「就理解香港政府處理1960年代的嚴重旱災而採取的行動而言，資料B（即上述資料」有多大用處」；又問及考生「在1951-65年間，香港的社會及經濟發展在多大程度上受內地影響」。

第二題有關五四運動及20世紀初的中國，要求考生根據資料，描述在1902-27年間中國婦女地位的轉變、以及1919-20年間北京大學在中國發展馬克思主義中所扮演的角色；最後問及考生五四運動對二十世紀初中國蛻變的重要性。

第三題則涉及巴黎和會與1910年代及1920年代的歐洲，提供兩幅20世紀初的歐洲地圖，以及在1919年出 版，與巴黎和約有關的漫畫。題目問及考生是否統一「巴黎和會解決了導致第一次世界大戰的問題 」。

第四題有關1946至60年間的冷戰發戰，資料提供一幅在1951年出版的法國海報，内容與呼籲全面禁止核武有關，以及946至60年間發生的事件，問及考生「冷戰的發展在多大程度上取決於蘇聯」。

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