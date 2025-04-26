北上消費｜不再只是短暫出遊　調查：去年消費總金額較2023年增逾 2 倍

ZA Bank 剛發佈《2024 年用戶北上消費報告》2，顯示去年其用戶北上消費總金額較 2023 年大增逾 2 倍，人均消費亦按年錄得 4 成增長，反映北上不再只是短暫出遊，而是融入港人生活節奏，「跨境生活圈」已逐步成形。

2024 年四大跨境生活新常態：

體驗類消費暴升：「買快樂、買生活感」成主流

北上消費由單純購物進化為「買快樂、買生活質感」，當中娛樂、美容、健康、旅行等的「體驗類消費」總支出較 2023 年激增逾 110%，反映北上「食、買、玩」已逐漸成為不少港人日常。

Z 世代與年輕千禧族成消費主力

18–35 歲的年輕用戶佔 ZA Card 北上消費人數超過 7 成，兩代人3 成為北上消費文化推手。

夜經濟持續擴張

晚上 6 時至凌晨 2 時的夜間消費人數按年升超過 50%，反映夜經濟已成為跨境經濟新引擎之一。

綁卡支付全面普及

隨著內地電子支付高度普及，2024 年透過 ZA Card 綁定第三方錢包的交易總額按年爆升 260%，佔整體北上消費總額高達 6 成。綁卡用戶交易頻率高於非綁卡用戶，特別受到年輕族群青睞，跨境支付體驗更便捷無縫。

ZA Bank 零售貸款及卡業務主管朱宗焜（Corey）表示，跨境消費已成為港人生活的一部分，公眾對相關金融服務的需求，正從單純的交易便利，轉向生活整合與智能體驗。