日本旅遊｜最怕行李超重　YAICHI TRAVEL 聯手7-11與黑貓宅急便行李直送港英

港人愛去日本旅遊，最大痛點是血拼後行李超重，想拆細寄件回港，又遇上語言障礙。據日本政府觀光廳的調查顯示，香港旅客在日本的總消費額達到 6,584 億日圓（約 327 億港元），香港人的購買能力不容小覷。

全日本逾6000服務點

YAICHI TRAVEL宣布擴大其「行李直送回家服務」至全日本，夥拍零售巨頭 7-Eleven 和 FamilyMart 以及物流領導者黑貓宅急便ヤマト運輸（Yamato) ，覆蓋全日本高達 37,000 間便利店，以及 2,900 間黑貓宅急便ヤマト運輸 (Yamato)營業所及 YAICHI TRAVEL 關西空港店，讓港人可選擇把行李直送回家及安心收貨，更毋須懂得日語，都可以按教學輕鬆操作。

▲ 日本行李直送回家由即日起至 5 月 31 日，可享運費高達 63 折的折扣優惠。

這次計劃的推出恰逢日本旅遊熱潮，包括2025 大阪博覽會、櫻花季及勞動節假期的完美時機；加上五月為日本滑雪季尾，滑雪愛好者還可以利用 YAICHI TRAVEL 全新推出的日本滑雪裝備直送回家，只需前往滑雪場毗鄰的黑貓宅急便ヤマト運輸 (Yamato)營業所，便能輕鬆將滑雪裝備、保暖衣物及其他滑雪用品直接空運返港。

日本行李直送英國

日本行李直送回家由即日起至 5 月 31 日，可享運費高達 63 折的折扣優惠。服務除了直送香港之外，近日更延伸服務至英國，新張期更設推廣優惠，試用價僅需¥10,255 起（原價¥14,357），旅客可將日本戰利品直送英國，例如港人最愛的大型模型，讓旅客即可於離開日本前輕裝上陣。

▲ YAICHI TRAVEL除了直送行李香港之外，近日更延伸服務至英國。

根據 YAICHI TRAVEL 的數據顯示，有 75%的旅客表示因行李限額限制購買意欲。該公司冀能於 2026 年之前取得超過 15%的出境物流市場佔有率，並繼續尋求更多的合作夥伴。