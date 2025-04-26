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仙氣靚媽︱陳法拉快閃香港晒凍齡美貌　3種語言育兒重視中國傳統過年必做1事

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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陳法拉快閃香港兩日，隨即返回美國湊小朋友。

【陳法拉/明星育兒】育有一子一女的陳法拉回港出席美素佳兒FRISO Signature奶粉活動，已進軍荷里活發展的她，快閃香港兩日。明天出席完金像獎就返回美國，提到一對仔女，法拉展現慈母的e笑容。笑言女兒的演技比她還厲害，直情是「影后」，至於育兒之道，她表示會讓小朋友多點嘗試，發掘潛能。4歲女兒在美國都有上興趣班，而且她十分注重中國傳統文化，大時大節都會做足禮節。

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43歲陳法拉於2005年參加國際華裔小姐競選奪得亞軍而簽約TVB，拍過不少經典劇集，離巢後的她積極在荷里活發展，並於2019年再婚法籍老公兼育有一對子女，自此一家定居美國，至近日她回港與張家輝宣傳新片《贖夢》及出席奶粉活動。對於會否返港拍劇，法拉指未找到適合的劇本，將來希望挑戰不同角色，有合適的劇本都會考慮。

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陳法拉育兩孩要學識好好分配時間

法拉一對仔女相隔3年，被問到家姐有沒有幫忙照顧細佬？法拉笑言「暫時未得，唔可以信晒佢，只可以陪細佬玩。」她坦言照顧兩個比起照顧一個是3倍辛苦，做了兩孩媽媽後，更要學識分配時間。

問到女兒有沒有遺傳她的演戲天份，法拉笑言女兒的演技比她還厲害，可以拎「影后」，好識做戲，又喜歡用講故仔形式表達自己，相反細佬性格比較內斂及冷靜。

育兒重視中國傳統文化

在育兒方面，法拉重視中國傳統，所以每逢過年仔女身穿唐裝向父母斟茶拜年。法拉四川成都出生，14歲隨家人移民美國，所以父母是內地人，家中溝通是用普通話，而法籍老公就講法文，女兒上學就用英語，法拉透露沒有教女兒廣東話，所以一對仔女已經學識3種語言。

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陳法拉擁出色事業做女兒好榜樣

法拉主張讓仔女作多方面嘗試，4歲女兒在美國有上Nursery，還有讀興趣班學游水及芭蕾舞，每日3點鐘放學，她都親自接送，不過如果工作太忙，她跟老公就會互相「補位」，更大讚對方是「神隊友」，不過老公湊仔方法就與她截然不同，「佢外國人比較隨意，任由阿仔地上爬，食沙落肚！」

法拉離巢後到美國攻讀戲劇碩士，之後結婚生子再進軍荷里活，十足十女強人，她坦言希望做個好榜樣給女兒，「知道媽媽都有自己的事業及興趣，平時都會帶女兒見自己的朋友，讓女兒融入自己的朋友圈。」

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