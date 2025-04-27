東鐵慢車｜東鐵綫工程車早上故障　12時許恢復正常

港鐵東鐵綫工程車今早故障，影響沙田站至火炭站部分路段，列車服務於12時許恢復正常。

今早凌晨約4時，東鐵綫一列工程車在沙田站往火炭站方向的路段完成架空電纜維修保養工作後，升降台因機件故障未能降下，由於升降台當時的位置靠近架空電纜，工程人員評估後，決定須先在現場處理，再將工程車駛開。

▼ 點擊圖片放大

早上沙田站至火炭站單軌雙程行車

處理期間，港鐵在來往沙田站至火炭站部分路段，採取單軌雙程行車安排，並一直維持列車服務。期間，東鐵綫個別班次曾作出調整，前往落馬洲站的乘客需在上水站轉車。

處理事件期間，東鐵綫整體行車時間（總站至總站）需要額外10至15分鐘。相關車站已加派人手協助乘客，並已加強沿綫的乘客資訊及廣播。公司亦一直透過傳媒及MTR Mobile等發放最新車務資訊。

▼ 點擊圖片放大 +2

經工程人員搶修，並將工程車駛離現場及安全地停泊於火炭月台附近位置後，東鐵綫列車服務於12時許恢復正常。

港鐵十分重視事件，並對服務受阻為乘客帶來不便致歉。工程車會於今晚返回車廠作詳細檢查，公司會進行深入調查，以了解事故原因及作出後續跟進。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】