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五一｜婦女團體促五一檢視勞工政策　籲設生活工資及照顧者保障

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 37 分鐘前

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五一勞動節將至，婦女勞工協會今日（27日）到政府總部請願，要求政府全面檢視和完善勞工保障。（何畯新攝）

五一勞動節將至，有婦女團體今日（27日）到政府總部請願，要求政府全面檢視和完善勞工保障，包括改革最低工資制度、修訂連續性僱傭合約、規範外勞輸入機制，以及加強對家庭照顧者的支援。

香港婦女勞工協會（女工會）指出，現行各項勞工法例本應形成一個保障網，支持勞動者應付家庭生計及維持生活質素。然而，由於政策未能反映勞工現實處境，導致大量基層工人跌出保障網，成為在職貧窮的一群。

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最低工資收入　低於二人家庭綜援水平

在最低工資方面，女工會表示，雖然檢討周期由兩年縮短至一年，但現時時薪42.1元的水平仍未能讓工人過上有尊嚴的生活。按現有工時推算，全職工人每月收入僅約10,158元，低於二人家庭的綜援水平（10,962元）。協會認為最低工資應以生活工資為目標，參考國際標準，建議以時薪61.5元為基準，使工人能負擔基本飲食、社交生活及儲備開支。

從事跟車工作的呀花（化名）分享，她每日用膳地點不固定，只能在能合法泊車的地方快速購買餐點。以最近一次為例，只能在茶餐廳外購買一客63元的意粉，認為目前工資水平無法維持基本生活，期望最低工資能調高至62元，以追上通脹。

促照顧者政策涵蓋更多無酬照顧者

在支援家庭照顧者方面，協會批評現時政策只局限於支援護老及護殘者，忽略了照顧兒童及其他無法自理人士的家庭照顧者。女工會建議擴大照顧者津貼範圍，承認無酬照顧工作對社會的重要性，並提供適當的經濟補償。

家庭主婦呀英（化名）提到，過去多年政府未有設立針對無酬照顧者的政策支援，至65歲後才有長者生活津貼。她指出，子女現時求職困難，家庭照顧者若能支援子女，亦是間接貢獻勞動力市場，因此期望政府能正視無酬照顧者的需要。

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倡年齡歧視納入反歧視條例

針對外勞輸入政策，女工會指出政府放寬基層工種輸入外勞，指現時飲食、零售及清潔行業已有大量外勞輸入，削弱本地工人議價能力，亦無助改善工資待遇及職業安全條件。協會促請政府設立外勞投訴機制，並建議將年齡歧視納入反歧視條例，保障年長工人就業權益。

在修訂連續性僱傭合約方面，女工會批評政府提出將「418」規定改為「468」，即同一僱主下4星期內工作68小時便可享有年假、疾病津貼等保障，雖可惠及約1.1萬名零散工，惟仍有近14萬名工人被排除在外。另亦呼籲政府儘快訂立標準工時，建議每周工時上限為48小時，並對超時工作支付1.5倍補水，認為長工時問題嚴重影響工人健康及家庭生活。

翻查資料，女工會曾於本年「三八國際婦女節」原定到政府總部外請願，至凌晨通知傳媒改回於會址舉行記者會，當時女工會總幹事胡美蓮僅稱行程調動。

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