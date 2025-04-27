財爺網誌︱陳茂波料首季GDP預估數字有穩健表現　五一黃金周將迎來約84萬內地旅客

財政司司長陳茂波預計，本周公布的第一季本地生產總值預先估計數字，會有穩健表現；香港在今個五一黃金周將迎來約84萬的內地旅客人次，較去年五一黃金周和今年春節的日均訪客人次，分別增加約10%和13%。

今年首季訪港旅客人次增9% 達1220萬人次

陳茂波今日（27日）在網誌指出，今年首季訪港旅客人次增加9%，達1,220萬人次，當中非內地旅客便佔約298萬人次，按年大增18%，而訪港內地旅客的增幅亦達6%。他說，訪港旅客增加，帶動零售和餐飲等消費市場的表現；今年1月和2月零售業總銷售貨值經季節性調節後均錄得按月上升。

他提到，旅發局繼「超級三月」系列活動後，將在五一黃金周以節慶及文化為核心主題，推廣一系列的慶祝活動，例如本周四晚上在灣仔臨時海濱花園，將會有以揉合三大非遺節慶--天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演，為非遺文化作當代演繹。

出口方面，陳茂波指，今年第一季商品出口貨值的按年增長有所加快，輸往多個主要市場的出口，包括內地和東盟，均錄得強勁升幅，輸往美國的出口亦溫和上升。

陳茂波：美國的霸凌行徑和單邊主義 仍將困擾全球經濟前景

展望未來，陳茂波指出，美國的霸凌行徑和單邊主義仍將困擾全球經濟前景，國際貨幣基金組織上周發表報告，將今年對環球經濟增長預測，由年初時的3.3%下調至2.8%。他說，香港作為細小、外向型經濟體，難免受到緊張的外圍環境影響，但國家的穩定發展和堅實支持是香港經濟發展的最大底氣。他強調，政府已有一系列政策措施，協助企業應對當前的挑戰，同時亦正全力加速推動科技創新及以此賦能傳統產業轉型，為未來經濟高質量發展增添動能。

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