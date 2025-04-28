東壩︱五一黃金周小巴借車加班迎客　試行跟內地假期5.2都服務

五一黃金周將至，外界關注受「小紅書」炒熱成打卡熱點的萬宜水庫東壩，會否再現過百名內地客等車人龍。小巴公司負責人透露，運輸署暫批準小巴於平日的5月2日行駛，最近亦已加緊訓練司機、又向同行租借小巴，冀能疏導人潮。

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萬宜水庫東壩為禁區範圍，未經許可的車輛不可進入，只可以步行、9A小巴或者的士進出，其中9A線小巴只在周末和紅日行駛。今年3月22日，過百內地旅客在東壩排隊等小巴回北潭涌。

3月22日過百內地客排隊 營辦商：從未試過

西貢1,2號專線小巴有限公司總經理馮致華表示，公司負責9A線，發現路線現時有7至8成乘客都是內地旅客，3月22日當日「從來無試過咁多人」，他指平時晚上7時多已經「清哂人龍」，但當日直到9時多才可駛出尾班車。

因應乘客眾多，小巴公司已經與運輸署商討好，確認接載所有乘客才會開出尾班車。對於9A線只在周末和紅日行駛，馮致華又透露，運輸署已批准在今個五一黃金周期間，試行跟隨內地假期的日子「開車」，換言之作為平日的5月2日（星期五），都有9A小巴提供服務。

▲ 萬宜水庫東壩（資料圖片）

路段難行 已訓練20至30名司機駕駛

馮致華指，假如天氣好，預計五一黃金周人流會較多，為應對客流，小巴公司「打大仗」般嚴陣以待。由於該路線不是普通路段，路段狹窄且單線雙程行車，兩邊有不少石壆，更不設街燈以避免影響動物，並非所有司機都懂得駕駛，已訓練20至30名司機駕駛該路線。此外，已向其他小巴公司、商會租借小巴，黃金周會加車至30部。同時，小巴司機盡量在這5天不要放假，他亦會在站頭協調。

政府發言人回覆，運輸署已與小巴營辦商協調，營辦商會調派額外車輛和司機，加強服務。同時，警方已加強交通管理，確保西貢萬宜路的車輛有序通行。

另外，西貢區議員方國珊指，水務署在萬宜路合適位置擴闊8至9個避車處，漁護處亦會加派人手當值，警方則會協助交通管理和打擊「黑的」。

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