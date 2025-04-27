香港電影︱曾俊華：聽聞全港僅兩部戲正開拍　大家點會唔心寒？

前財爺曾俊華說，電影市道慘淡，聽聞全港僅兩部戲正開拍，回望八九十年代香港電影業全盛時期，年產過百部戲，即使到後期，一年都幾十部，到現在低單位數字，「大家點會唔心寒呢？」

▲ 曾俊華日前赴導演杜琪峯七十歲生日派對。(曾俊華fb圖片)

曾俊華今日（27日）在社交媒體說，日前赴導演杜琪峯七十歲生日派對，雖然說不上排筵席，但星光熠熠，十足去了金像獎頒獎禮，香港名導演包括徐克、許鞍華、鄭保瑞，「頂流」演員周潤發、梁朝偉、劉嘉玲、古天樂、鄭秀文同黃秋生等。

曾俊華：很難不考慮內地市場 電影題材、內容會受一定限制

曾俊華說，一到業界情況，大家都有些戚戚然，因為電影市道慘淡，已經是十萬火急，「呢個究竟只係一段時間嘅寒冬，定係回暖無期呢？我諗，大家都冇答案。」他認為，經濟環境不明朗，投資者投資拍片都好審慎，要講回報，在挑選劇本時，很難不考慮內地市場，電影題材、內容自然會受到一定限制。

曾俊華：止於至善 我一定撐杜琪峯

杜琪峯曾在曾俊華選特首時拔刀相助，曾俊華重提此事，他說，

欣賞佢（杜琪峯）係一個真正嘅硬漢子，堅持自己嘅理想同原則，而佢團火咁多年嚟都仲未熄滅嘅，除咗拍《黑社會 III》嘅意志猶在之外，好似由佢發起嘅「鮮浪潮國際短片節」，雖然舊年開始再攞唔到公帑資助，但係佢仍然希望可以繼續頂落去，為香港培育新一代導演。止於至善，我一定撐佢。

曾俊華：按美國前副國務卿Kurt Campbell評估 關稅戰談判時間以年計

另外，美國拜登年代的前副國務卿Kurt Campbell，上周赴香港，以 The Asia Group 主席身份，出席由香港美國商會舉辦的年度中國研討會演講。曾俊華說，按Kurt Campbell評估，依家美國總統特朗普似乎是想率先同日本、印度國家得出協議，然後在框架下，迫其他國家跟隨就範，但美國要與六至七十個國家談判，談判時間肯定以年計，沒有可能在90日內完成。他指，Kurt Campbell認為，中美兩國是最大互相依靠的關係，唯有重新透過外交手段去處理，才有機會阻止保護主義冒起。

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