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九龍城寨｜寨城公園5月重置打卡場景　料吸引旅客到訪

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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《九龍城寨之圍城》電影展覽（資料圖片）

去年港產片《九龍城寨之圍城》大熱，在香港和日本引起「城寨」風。據了解，當局會重置AIRSIDE商場已完結的《九龍城寨之圍城》電影展覽，包括魚蛋檔、冒牌牙醫店舖的打卡位，料可以吸引本地和海外旅客到訪，預計5月下旬開放。

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文體旅局上周三（23日）提交到立法會的文件透露，九龍寨城公園會有新設展覽，通過模型和音響等元素，重現電影多個場景。康文署轄下九龍寨城公園的「衙門」有設置展覽，免費開放予市民參觀，展出內容包括1個戶外展區和6個設於衙門內的展覽館。為進一步提升展覽館的吸引力，展覽館去年10月至今年4月30日暫時關閉，以便進行翻新工程。

電影場景展覽先後在香港機場以及AIRSIDE展出，早前商場「走進香港 走進香港電影」《九龍城寨之圍城》電影展引來不少市民，甚至有日本旅客入場參觀，不過商場展覽已經在4月13日結束。電影早前在日本上畫，票房不單達2億日圓（超過1,000萬港元），成為當地上映近年受歡迎的港產片之一，演員都飛到當地謝票。

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據了解，當局會重置電影場景，料可以吸引本地以至海外旅客到訪，預計5月下旬開放。九龍城區議員林博就表示，包括有魚蛋檔，冒牌牙醫店舖的打卡位。

立法會議員楊永杰表示，電影上映後吸引本地市民和外地旅客到訪，預計復刻場景可以吸引人流。他指電影會有前傳和續集，相信仍有商機，認為現時在公園設展覽時機合適，不會太遲。他相信新展覽可增強景點的吸引力，推廣城寨文化外，可配合啟德體育園，「例如會否睇演唱會前先到公園遊覽」，並配合18區旅遊熱點發展，同時帶動經濟，促進消費。

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