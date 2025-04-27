中美關係｜蔡若蓮：未有院校反映關稅戰或政治形勢影響學術合作　香港資源投放穩定具吸引力

中美關係會否影響本港建設國際教育樞紐？教育局局長蔡若蓮表示，暫未有院校反映學術交流受地緣政治局勢影響，又認為本港大學的資源投放相對穩定，對海外人才具吸引力。近期有傳媒報道，八大的內地教師人數佔四成，她表示，相信比例未來10年不會大幅上升。

中美關係持續緊張，近期兩國陷入關稅戰，連香港亦受影響。不過，教育局局長蔡若蓮表示，暫時未接獲院校反映大學的學術合作和交流受關稅戰或政治形勢影響。她指出，最近本港與內地和美國的教育高峰論壇如常舉行，與歐美等地的學生交流和合作亦未有停止，「因此在目前的形勢下，我們要更珍惜民間的友誼，以及互相交流合作，對學術發展是重要的。」

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早前美國一度取消數千名國際學生的留學簽證，包括研究生的簽證。蔡若蓮提到，科研和尖端人才需要穩定的學術環境，「如果研究團隊的簽證取消晒，對研究係有影響。」她指出，政府對八大資源投放是透過大學教育資助委員會的三年期規劃進行，相對穩定，「如果有比較穩定的環境，對於頂尖研究團隊是一種吸引力。」

八大內地教員佔四成超越本地人 蔡若蓮：比例再上升機會不大

早前有傳媒報道，近年八大的內地教員比例已達四成，已超越本地教員。蔡若蓮表示，近期隨着八大中心發展，尤其人工智能（AI）方面，內地亦有不少相當領先的研究，大學亦自然會招攬較多內地人才。不過，她強調大學發展是「國際化」和「多元化」兩條腿走路，「大學唔會為咗就手、方便，就令某一方面失衡。」被問到日後會否有機會內地教員比例增至5成，蔡若蓮表示相信在未來10年的機會不大，認為隨着國家發展教育強國，「睇唔到會有好大量（內地教育人才）比我哋搶到。」

另外，八大早前的非本地生比例提升至四成，被問到比例日後會否提高，蔡若蓮認為，八大現時未有新的教學空間和大量宿舍，應付非本地生人數增長，認為即使是消化現時的四成非本地生比例，亦需要數年時間。

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