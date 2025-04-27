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金像獎2025賽果︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　《爸爸》劉青雲封影帝《破・地獄》衛詩雅奪影后【不斷更新】

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

第43屆香港電影金像獎。

【金像獎 / 提名名單 / 入圍名單】香港電影年度盛事「第43屆香港電影金像獎」於今晚（4月27日）7時半假香港文化中心舉行，由ViuTV直播，TOPick直撃賽果，齊見證最佳電影、最佳導演、最佳男女主角、最佳男女配角等獎項誕生。

第43屆香港電影金像獎提名名單當中，《破·地獄》獲18項提名，為今屆香港電影金像獎最多入圍項目的電影，共有14項提名的《九龍城寨之圍城》僅次其後。至於《爸爸》共11項提名成今屆第三入圍數目多的電影，《看我今天怎麼說》及《從今以後》分別有7項及5項提名。

當中影帝影后競爭最為矚目，當中最佳男主角以《破·地獄》的許冠文與《爸爸》的劉青雲成兩大熱門。至於最佳女主角被視為《破·地獄》衛詩雅、《看我今天怎麼說》鍾雪瑩、《虎毒不》談善言之爭。

金像獎2025｜徐克施南生齊獲頒終身成就獎　姜小亮韓冬青獲專業精神獎

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【22：47】最佳電影：《九龍城寨之圍城》

【22：47】最佳導演：《九龍城寨之圍城》鄭保瑞

【22：42】最佳男主角：《爸爸》劉青雲

22：25】最佳女主角：《破・地獄》衛詩雅

【22：09】最佳編劇：《破・地獄》陳茂賢、鄭緯機

【22：05】最佳原創電影歌曲：《破・地獄》普渡眾生  作曲、填詞、主唱：林家謙

【22：00】最佳原創電影音樂：《破・地獄》朱芸編

《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角。

【21：37】最佳男配角：《破・地獄》朱栢康

【21：30】最佳剪接：《九龍城寨之圍城》張嘉輝

【21：21】最佳亞洲華語電影：《老狐狸》

【21：21】最佳攝影：《九龍城寨之圍城》鄭兆強

【21：01】終身成就獎：施南生、徐克

《爸爸》谷祖琳奪最佳女配角。

【20：55】最佳女配角：《爸爸》谷祖琳

【20：47】最佳動作設計：《九龍城寨之圍城》谷垣健治

【20：42】最佳音響效果：《九龍城寨之圍城》姚俊軒、張文愷、杜本立

【20：22】最佳美術指導：《九龍城寨之圍城》麥國強、周世鴻

最佳美術指導：《九龍城寨之圍城》麥國強、周世鴻。

【20：18】最佳視覺效果：《九龍城寨之圍城》林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮

【20：13】最佳服装造型設計：《九龍城寨之圍城》余家安、葉嘉茵

【20：10】最佳衣著獎：陳法拉、盧鎮業

【20：03】專業精神獎：姜小亮、韓冬青

專業精神獎姜小亮、韓冬青。

【19：47】新晉導演：《香港四徑大步走》Robin Lee

《香港四徑大步走》Robin Lee

【19：43】最佳新演員：《爸爸》蘇文濤

《爸爸》蘇文濤

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