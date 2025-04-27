金像獎2025賽果︱直撃香港電影金像獎　見證最佳電影/影帝/影后/男女配角等獎項誕生【不斷更新】

【金像獎 / 提名名單 / 入圍名單】香港電影年度盛事「第43屆香港電影金像獎」於今晚（4月27日）7時半假香港文化中心舉行，由ViuTV直播，TOPick直撃賽果，齊見證最佳電影、最佳導演、最佳男女主角、最佳男女配角等獎項誕生。

第43屆香港電影金像獎提名名單當中，《破·地獄》獲18項提名，為今屆香港電影金像獎最多入圍項目的電影，共有14項提名的《九龍城寨之圍城》僅次其後。至於《爸爸》共11項提名成今屆第三入圍數目多的電影，《看我今天怎麼說》及《從今以後》分別有7項及5項提名。

當中影帝影后競爭最為矚目，當中最佳男主角以《破·地獄》的許冠文與《爸爸》的劉青雲成兩大熱門。至於最佳女主角被視為《破·地獄》衛詩雅、《看我今天怎麼說》鍾雪瑩、《虎毒不》談善言之爭。

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