自資院校｜有院校超收內地生　蔡若蓮：已發警告信或影響院校評審覆核

6間自資院校取錄內地、台灣和澳門學生的限額早前提高至四成，不過早前有院校超收高達六成。教育局局長蔡若蓮表示，已提醒院校收生時避免太進取，而超收的院校會獲發警告信。她又稱，院校的超收狀況，在每5年一次的質素評審覆核工作中會納入考慮。

目前本港有6間自資院校，獲准招收內地、台灣和澳門（MMT）副學位和本科學生，其中3間以一成為限，另外3間則以兩成為限。到2025至26學年起，人數以上一學年的本地生人數的四成為限。不過，有院校在本學年取錄MMT學生的比例，多達5至6成。

已提醒院校勿過於進取 若超收應及時糾正

蔡若蓮接受電視節目訪問時，表示教育局已向超收院校發警告信。她指出，自資院校規模較小，學生流動性高，院校難準確預計收生限額，教育局已提醒院校取錄內地生時避免太進取，亦會了解超收的院校是否故意造成，以及要求院校及時糾正，但相信院校糾正需時，「唔通爆咗煲，就唔俾學生繼續喺度讀咩？」

蔡若蓮又表示，教育局發出的警告信，亦會通知學術及職業資歷評審局，評審局在每5年進行一次的機構評審覆核中，會考慮院校超收MMT學生的狀況，檢視院校的管治水平是否達到要求，有機會影響學院的質素評估，繼而影響院校開辦新課程和發展。

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