金像獎2025︱《爸爸》蘇文濤奪最佳新演員　《香港四徑大步走》Robin Lee獲新晉導演

【金像獎 / 最佳新演員 / 蘇文濤 / 新晉導演】香港電影年度盛事「第43屆香港電影金像獎」於今晚（4月27日）假香港文化中心舉行。首個頒發獎項為最佳新演員，由梁朝偉負責頒獎，結果由《爸爸》蘇文濤力壓的劉偉明、陳卓賢、吳祉昊及邱彥筒奪獎。

蘇文濤在接拍《爸爸》時年僅16歲，首次參演便飾演一名精神分裂少年、弒母殺妹兇手。蘇文濤與戲中父母劉青雲及谷祖琳有多場對手戲，他不僅未被「雙親」的演技壓倒，反而以簡單純真的演繹讓其角色更具立體感。

他在之前已在「香港電影導演會年度大獎」中獲選為「最佳新演員」，另在「第十八屆亞洲電影大獎」獲提名同一獎項，今次再三在金像獎獲獎。

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▲ 《爸爸》蘇文濤。

金像獎2025︱蘇文濤感到突然

蘇文濤在台上表示：「好突然，多謝梁朝偉先生，多謝我屋企人，雖然我成日駁你哋嘴。多謝翁子光導演、區焯文導演，你哋用完全冇做過戲嘅素人。」他也多謝演戲指導及介紹他試鏡的人，稱：「多謝戲入面嘅爹哋、媽咪，多謝阿妹。」

另外，新晉導演由紀錄片《香港四徑大步走》Robin Lee奪得，他在台上表示：「謝謝香港金像獎，謝謝戲中的跑步選手，讓我進入他們的生命。」。

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