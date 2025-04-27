金像獎2025︱谷祖琳奪入行27年首提名最佳女配角即奪　表示感謝翁子光：你係好勇敢嘅人

【金像獎 / 佳女配角 / 谷祖琳】香港電影年度盛事「第43屆香港電影金像獎」於今晚（4月27日）假香港文化中心舉行。最佳女配角由《爸爸》谷祖琳獲得。這次也是入行27年的谷祖琳，首度提名金像獎最佳女配角，結果立即奪獎。

在《爸爸》中角色的背景是從年輕時與男主角拍拖，到結婚生子，最終卻被患有精神分裂的兒子殺害。她對戲中丈夫、兒子、女兒，甚至飼養的寵物花貓，都如同對待真實家人一般。

劇中有一場戲提到她帶丈夫回鄉見家長，不諳客家話的她，劇情需要在短短幾天內學會說這方言，由此展現了谷祖琳的語言天賦。

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金像獎2025︱多謝谷德昭：佢係我阿叔

谷祖琳在台上表示：「多謝大家，每一位鍾意《爸爸》嘅人。多謝翁子光導演，你係好勇敢嘅人，我打從心底佩服你。多謝劉青雲先生，同我哋做一家人。我要多謝我爸爸、媽咪、兩個女，多謝谷德昭導演，佢係我阿叔。多謝第一次搵我拍戲嘅陳果導演。」

同時她亦多謝眾多找過她拍戲的導演，包括陳慶嘉、許鞍華。

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