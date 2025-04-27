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金像獎2025︱《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角　激動感謝家人：仲有我天上面嘅老竇

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角。

【金像獎 / 最佳男配角 / 朱栢康】「第43屆香港電影金像獎」於今晚（4月27日）假香港文化中心舉行，最佳男配角由《破・地獄》朱栢康奪得，這次也是他首度在香港金像獎獲獎項。

朱栢康在《破·地獄》片另一位「最佳男配角」候選人，他扮演一位資質平庸、沒有主見，因少時讀書不成順理成章承繼父親衣缽成為喃嘸師傅。

於3月初在「2024年度香港電影導演會年度大獎」獲選為「最佳男配角」，並在去年年底舉行的「第六十一屆亞太影展」及剛完畢的「第十八屆亞洲電影大獎」中入圍同一獎項。

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金像獎2025︱一切榮耀歸於上帝

朱栢康在台上非常激動，含淚稱：「將一切榮耀歸於上帝，感謝上帝一直為我唔完全嘅朱栢康開路。一個人嘅光芒唔係一個人嘅功勞，好感激我遇見我屋企人，我媽媽、我哥哥，仲有我天上面嘅老竇。我感激遇見英皇電影、多謝楊生，感激《破・地獄》團隊。」

他並多謝一眾演員及幕後人員：「感激教導過我嘅老師，同仲教緊我嘅老師。多謝朱凌凌兄弟，多謝因為電影而相遇嘅朋友。」最後，朱栢康表示：「事情未必一帆風順，但主嘅恩典夠用，香港電影加油！」

《破・地獄》朱栢康在台上表現十分激動。

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