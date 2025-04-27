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金像獎2025︱衛詩雅憑《破·地獄》奪最佳女主角　首度封金像獎影后

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撰文： 文體藝online

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

【金像獎 / 最佳女主角 / 影后 / 衛詩雅】「第43屆香港電影金像獎」於今晚（4月27日）假香港文化中心舉行，衛詩雅憑《破・地獄》奪最佳女主角封影后。

賽前一直被視為今屆金像獎的衛詩雅以《破·地獄》角逐影后榮銜，她已憑此片獲得三個女主角獎項，包括「第三十九屆華鼎獎」、「第六十一屆亞太影展」及「2024年度香港電影導演會大獎」，成績斐然。

為掌握「破地獄」儀式的複雜動作，她花9個月刻苦練習。戲中的她因當喃嘸師傅的父親重男輕女，父女關係疏離，直至在父親過世後看到留給她的「愛的遺書」才能釋懷。

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衛詩雅上台後，向台下朱栢康稱：「阿哥，我哋得咗喇！多謝屋企人、爸爸媽媽、老公，多謝你哋畀我咁安全嘅堡壘，畀我去追夢。多謝咁多年用過我嘅導演同監製。多謝陳茂賢導演，係我自己要放棄嘅時候，你冇放棄我！」

她並感激一眾《破。地獄》團隊，表示：「不如好好珍惜呢程車嘅每一個畫面，我好幸運遇見呢程車上每一位，今日呢個鼓勵會令我不斷鞭策自己，我係演員衛詩雅。」

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