金像獎2025︱劉青雲奪最佳男主角　憑《爸爸》第四度金像獎封帝

【金像獎 / 最佳男主角 / 影帝】「第43屆香港電影金像獎」於今晚（4月27日）假香港文化中心舉行，最佳男主角由劉青雲憑《爸爸》奪得。

劉青雲在《爸爸》片中飾演一家之主，生活原本平淡溫馨，卻因妻女被患有精神分裂症的兒子殺死而家破人亡。他作為倖存者一方面要極力維持正常生活，另一方面要處理跟兒子的親仇關係。

劉青雲他淡然細膩的演出，深刻展現了角色的痛苦與掙扎，成功讓他在3月份舉行的「第十八屆亞洲電影大獎」中憑《爸爸》擊敗其他亞洲影帝級演員勇奪「最佳男主角」。

在過去，劉青雲已曾三奪金像獎「最佳男主角」，這次是他第四度獲此殊榮。

金像獎2025︱特別多謝「爸爸」

劉青雲在台上稱：「今日係一個好特別嘅晚上，我21歲第一部拍嘅電影，戲名係《聽不到的說話》，導演係John哥姜大衞，坐咗喺度。」然後幽默地表示：「我都好開心見到好多前輩喺度，因為你哋唔嚟呢，我就係前輩啦！」

然後他續稱：「《爸爸》令我以為好多嘢我知道，原來我都唔知道。《爸爸》嘅導演唔好喊啦！多謝太太，特別特別多謝爸爸（感觸），多謝嗰一位爸爸！」

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