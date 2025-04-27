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謝霆鋒演唱會｜歌迷認為山頂位雖有射燈阻擋　但舞台會移動不礙觀看

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

謝霆鋒演唱會5樓第518段的視角。（觀眾提供）

啟德體育園舉辦演唱會，歌迷關注座位視線有沒有受阻。歌手謝霆鋒今日（4月27日）舉行最後一場演唱會，有連續四天入場的內地粉絲表示，雖然5樓「山頂位」有橫樑和射燈阻檔，不過舞台會移動，歌手會靠近小舞台，都可看得到。現場有疑似黃牛黨向記者兜售門票，1,380元的門票售4,500元，為原價的3倍。

馬小姐（左）連續4日睇謝霆鋒演唱會。（陳靜儀攝）

來自雲南的馬小姐連續4場入場，分別為首兩場的企位，第3場5樓「山頂位」倒數第2排和今日1樓的位置。她表示雖然5樓較遠，有橫樑和射燈阻檔，不過認為哪一個場館都有人坐這些位置。她提供的照片顯示，橫樑位置顯眼，而射燈剛好擋住主舞台的大屏幕。她指，演唱會的舞台會移動，加上謝霆鋒會在小舞台表演，都可看得到。

謝霆鋒演唱會第104段的視角。（觀眾提供）

來自東莞的任先生很喜歡看演唱會，最近就到過北京和廣西，下個月會再來香港參加五月天的演唱會。他表示有研究過座位，比較Coldplay演唱會發現今次舞台位置稍有不同，Coldplay舞台後的231和505段，即觀眾視角較差的部分今次沒有開放，今次觀眾角度較好而「睇得好咗」。他坐在稍側的104段，由於坐在第一排位置，視線沒有受到影響。

鄭太（左）和吳太（右）在啟主場館外，希望以原價購得門票。（陳靜儀攝）

有未能入場的觀眾在埸外手持紙張「求票」，香港歌迷吳太則希望用原價購得門票。同時有懷疑黃牛兜售門票，有身穿黑衣說普通話的男子在場外遊走，他透過眼神向記者接洽，出售原價1,380元的門票，開價每張4,500元，即是原價3倍，記者「講價」稱要便宜一點，他才減價300元。

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