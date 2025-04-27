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賽馬經濟｜馬季開鑼至今逾13萬旅客入場　高於上季全季數字

港聞

發布時間： 40 分鐘前

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馬會表示，今個馬季截至今日（27日）已有13.6萬名旅客入場觀看賽馬賽事。（馬會提供）

距離馬季結束仍有約3個月，香港賽馬會透露，今個馬季截至今日（27日），已有逾13.6萬名旅客入場觀賞賽馬賽事，遠高於上個賽季總數的9.3萬人。至於今日舉行的冠軍賽馬日，有4.6萬人入場，包括超過9,300名旅客。有來自澳洲的企業行政總裁公幹期間入場觀看賽事，認為本港馬場氣氛比澳洲更熾熱。

今日在沙田馬場觀看賽事的旅客中，超過8,200人為內地旅客，海外旅客亦有超過1,000人，當中約100人購買了馬會首度推出的體驗套票入場。有16名入場的遊客屬「會展獎勵旅遊」旅客，購買了「尊尚禮遇套票」可在馬場享用自助餐，享用特級威士忌，並且使用專用出入口通往露台專區，觀看馬匹衝線。

16人均是澳洲中大型企業行政總裁，當中不少人首次在香港入場觀看賽馬賽事。其中一名旅客Rob Blenkinship表示，他在港4日期間主要與合作夥伴會面，期間入場觀看賽馬，形容沙田馬場的氣氛比澳洲熾熱。

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另外有12名參與旅行社行程的澳洲旅客，亦同樣購買「尊尚禮遇套票」。12人均是澳洲的馬主或育馬者，將在港逗留7日，人均消費7萬元。旅行社董事總經理Grant Morgan表示，香港的賽馬場地和設施均具吸引力，未來會繼續組團來港觀賽。

馬會行政總裁應家柏表示，雖然全球經濟和政治不穩定，馬主及部分頂級客戶或會受影響，但馬會在提供世界級的賽馬賽事和體育娛樂方面的策略取得成功。

今日冠軍賽馬日的三項一級賽中，本地馬包辦其中兩場的冠軍，分別由「嘉應高昇」勝出主席短途獎，以及「紅運帝王」攻下富衛保險冠軍一哩賽，女皇盃則由日本代表「鍵琴高奏」勝出。

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