政府財赤｜方大自設款項資助校內研究　靠利息滾存信不會「乾塘」

自資院校研究項目經費來源之一是政府資助。面對政府削減教育開支，聖方濟各大學表示，大學一直設有撥款支援研究工作，並會靠利息滾存，相信不會「乾塘」。大學本學年共有11個研究項目獲教資會或其他機構資助，涉款逾7,000萬元。

去年11月成為應用科學大學的聖方濟各大學，在本學年獲逾7,000萬元的研究資助，其中1,242.8萬元來自大學教育資助委員會的競逐研究資助計劃，另外逾6,000萬元來自其他機構資助。至於上學年的總資助額則為1,054.8萬元，約8成為教資會資助。

申政府資助競爭激烈難獲批

政府因應財赤削減教育在內的各部門開支。被問到會否憂慮政府削資影響院校研究撥款，方大研究事務處總監羅耀增表示，政府相關的撥款競爭激烈，「成功的機率一向都低，可能10個研究只有1個成功。」他稱，大學亦自行劃出款項，供教師申請作研究用途。

羅耀增稱，若教師未能申請校外資助，可向大學直接申請，「給他們種子資金，希望研究有機會有成果，再向申請校外撥款。」至於大學負擔會否因政府削減教育支出而增加，他提到資金源自大學過去籌得的捐款，而且存放銀行有利息滾存，大學亦有機制審核申請，相信資金不會「乾塘」。署理副校長（研究及科技）林靜雯補充，外界亦有不同機構，例如賽馬會、家族基金等願意支持研究。

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本學年共獲逾7000萬元研究資助

方大的研究資助比例相隔一年有大幅變化，原因之一是獲賽馬會慈善信託基金資助約6,000萬元進行「家長聊闊空間」計劃。計劃為期3年，由方大團隊為5個非政府機構提供工作坊等培訓，透過線上和實體形式，為受壓力困擾的家長提供支援，並就「家長賦權」提出創新的社會介入措施。

至於教資會資助的項目，包括由電子計算及信息科學院研究教授梁以德領導的「塔式起重機生命周期監察數字三重AI方法論」，獲院校發展計劃協作研究撥款資助294.6萬元。技術有助在天秤倒塌前的3至6個月，預告結構潛在風險，並運用數據設計有避震功能的「阻尼器」，可延長天秤壽命達三成。

另外，2020/21年度獲教育局自資專上教育提升及啟動補助金計劃資助3,320萬元的物理治療綜合臨床教學中心，今年1月已投入服務，至今已服務逾500人次。

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