金像獎2025︱劉青雲封帝向「爸爸」道謝　影片改編荃灣倫常慘案原型「爸爸」現況如何？

【金像獎 / 劉青雲 / 谷祖琳 / 蘇文濤 / 爸爸】劉青雲、谷祖琳、蘇文濤在香港電影金像獎憑電影《爸爸》分別奪最佳主角、最佳女配角及最佳新演員獎。

當中，劉青雲在台上表示向《爸爸》原型人物「爸爸」道謝，稱：「多謝大家熱愛電影、自己嘅團隊、屋企人、多謝太太，特別多謝『爸爸』，嗰一位『爸爸』，多謝！」

《爸爸》改編自2010年7月在香港荃灣享和街發生的一件倫常命案，兇手為15歲簡家良，與父親簡福駒、母親藍連金及妹妹簡仲榆同住在荃灣享和街的單幢樓安豐大廈，父母在住所對面經營茶餐廳「飯飯好餐廳」。

一直在校內品學兼優的簡家良，在2010年7月22日凌晨2時15分於住所用菜刀亂刀狂砍妹妹，母親聞妹妹呼叫聲步出客廳，他迅速狂砍母親，令母親來不及反應便失去知覺，直至妹妹和母親均停止叫喊和呼吸他才停手。至於父親簡福駒，案發時在「飯飯好餐廳」開工。

金像獎2025︱劉青雲奪最佳男主角 憑《爸爸》第四度金像獎封帝

▲ 劉青雲憑《爸爸》第四度封影帝。

金像獎2025︱精神分裂症病發

之後，簡家良在街上遊蕩2公里，走到荃灣海濱公園後於凌晨3時41分在公園涼亭的長凳上致電999報案中心自首，聲稱殺死了母親和妹妹。警方接報後到場遂將他拘捕並送院治療，期間他喃喃自語：「砍死他們，這個世界少點人會好點……」等。

據精神科醫生事後診斷，簡家良患精神分裂症，案發時病發，同時精神科報告亦透露，在案發前一年，簡氏對於科技、環境和世界人口有很多想法，腦內有一把聲音跟他談話及討論，令他認為自己肩負改善世界使命，覺得只要地球減少一半人口才可減少污染及節省資源，最後出現殺家人念頭，而經判決後，被判處無限期醫院令。

▲ 電影《爸爸》

金像獎2025︱簡福駒原諒兒子

至於簡福駒在事發後第8天強忍悲痛繼續在「飯飯好餐廳」開工，而且早上醒來開工，中午落場回家小睡，黃昏又返到「飯飯好」做到凌晨2、3時。

而當日在法庭聽審的簡福駒曾眼泛淚光說：「對我而言，兒子獲控方接納承認較輕的誤殺罪，總算可幸，起碼兒子的精神分裂症獲獄中醫生診治痊瘉後，終有一天會放出來與我團聚，我會默默地等他。」

他更表示不會恨兒子會原諒他，簡福駒會每星期探望兒子，並期望有天兒子康復出院，並與他到母親及妹妹墳前拜祭認錯。

▲ 電影《爸爸》

金像獎2025︱簡家良被判處無限期醫院令

同時，簡福駒不斷透過電腦寫信給妻女及兒子訴說心事，抒發情緒。雖然他在倫常慘劇後曾繼續經營茶餐廳，但於2012年已頂讓，該舖已轉手多次，據悉簡福駒已搬離原住單位多年。

被判處無限期醫院令的簡家良，據消息指他經多年治療病情有好轉，早前獲准離開小欖精神病治療中心轉往青山醫院監管。

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