430姜濤誕｜姜濤誕連續第3年辦免費電車日　4月30日請全港市民搭叮叮【附2大商場打卡位】

【姜濤生日/4月30日/免費搭電車】4月姜濤生日活動一浪接一浪！姜濤香港後援會連續第4年，將於4月30日（本周三）姜濤26歲生日當天請全港市民免費搭電車，無論去「姜濤灣」抑或「筲箕灣」，還有3款生日版及特別款Mini Keung Show主題應援電車打卡——各位姜糖，沿「濤」見！

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姜濤誕｜430電車免費乘車日

姜濤香港後援會（Keung Show HK Fan Club）將於4月30日舉辦一年一度免費乘車日 ，全民當日免費任搭叮叮！今年更設計3款姜濤生日主題電車，即日5月2日於港島區行走，幸運的姜糖還可遇上驚喜彩蛋——世上首部巨型行走應援廣告電車「#300特別款Mini Keung Show」（見下圖）。除了免費搭叮叮，粉絲們還可到尖沙咀The ONE或銅鑼灣皇室堡舉辦的主題打卡場景打卡，一齊為姜濤慶生，留下甜蜜回憶！

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姜濤誕｜2025生日應援之電車車身廣告

展出時段：4月5日至5月2日

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姜濤誕｜皇室堡：Keung To 430 Blossom Love

5大和煦溫馨打卡位——Keung's #26 Moment、濤幻萬花世界、姜糖蝴蝶鞦韆、糖中姜及濤心表情包打卡牆，是2025年「姜濤誕」的姜糖專屬回憶！會場更設姜之甜蜜工房，售賣4款由本地小店Wingel Bagel精心製作甜點，一眾姜糖分享甜蜜！

大會亦舉辦Happy Yarn x 姜糖慈善鈎織Party，姜糖可以親手鈎織「小薑薑」匙扣掛飾及「小桃桃」應援公仔帽子，造型非常可愛，還可做慈善傳遞快樂與愛心，收益扣除成本後，將全數撥捐受惠機構。

甜蜜打卡：

日期：4月4日至5月1日

時間：10:00am-10:00pm

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

姜之甜蜜工房：

日期：4月4日至5月1日

時間：12:00nn-8:00pm

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姜濤誕｜The ONE：To My Keung Candies

佈置以後援會首次創作的動畫為概念，現場售賣動畫限定鏡片，更有動畫角色抓抓樂夾公仔機及抽卡機等。

日期：4月30日

時間：中午12時至晚上8時

地點：尖沙咀The ONE L606

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姜濤誕｜The ONE：即影即有相

The mini Keung Show x Photoism Hong Kong即影即有相：

日期：4月3日至5月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀The ONE UG2升降機旁（近加拿芬道）

收費：每張$90（共2款，部分收益扣除成本後將用作慈善捐款）

姜濤誕｜The ONE：Keung To The Sweet Diary

日期： 4月4日至5月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

延伸閱讀：430姜濤誕｜姜濤生日展回歸2大商場設12大打卡位 姜糖首度製作動畫片賀姜誕+增設角色夾公仔

姜濤誕｜10米吹氣「小濤濤」 無人機匯演

姜濤香港後援會早前在西九舉辦大型慶祝活動為姜濤預祝生日，「The Keung’s Show」聚集數千「姜糖」，「Keung To Birthday Treasure Hunt 2025」活動更有矚目的10米舉行吹氣公仔「小濤濤」，一眾粉絲興奮打卡！當晚還有歷時12分鐘的無人機表演，小姜姜打籃球、男神姜、生日蛋糕等，配合姜濤的歌出現在夜空，姜糖們留下難忘回憶！難怪有粉絲說「姜濤香港後援會真係世一」！

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