金像獎2025︱谷祖琳曾因家人離世致抑鬱　走出陰霾成立基金讓大眾關注精神健康

【谷祖琳 / 金像獎 / 最佳女配角】谷祖琳憑《爸爸》擊敗李琳琳﹑鄧麗欣﹑韋羅莎和梁雍婷首奪香港電影金像獎最佳女配角，這次是她自入行時獲最佳新演員提名後，再次入圍金像獎，更是從影27年來首度提名最佳女配角，結果即獲獎。

電影《爸爸》改編自2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」，谷祖琳獲獎後接受媒體訪問表示，塑造角色的過程最大挑戰就是要抽離，而且不知自己太入戲，有幾場戲令她很震撼，包括片中兒子要對付她的戲。她說：「那時撞正傷眼，要蒙紗布留在家，腦中不停重覆拍戲畫面，自己驚了幾天，所以印象好深刻。」

可是在現實中，谷祖琳也曾面對家庭曾歷巨變。在2006年至2007年期間，谷祖琳的祖母及胞弟相繼於喇沙書院墮樓離世，事件導致她一度受抑鬱症所困。

幸後來谷祖琳成功走出陰霾，與谷德昭在2009年成立思覺基金，希望讓公眾更認識情緒病，喚起對情緒病症的關注。

金像獎2025︱谷祖琳奪入行27年首提名最佳女配角即奪獎 表示感謝翁子光：你係好勇敢嘅人

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金像獎2025︱街上蹓躂被發掘

谷祖琳可說是出身「電影世家」，谷德昭是她的叔叔，而谷德昭家姐谷薇麗也是著名電影監製、策劃，不過谷祖琳入電影行與親人無關，當年谷祖琳從澳洲完成學業回港，某次在彌敦道上蹓躂時遇到她首個經理人，並獲邀拍一部講述競步選手王軍霞跟教練馬家軍的電影，她的偶像張藝謀正好將在這部電影中飾演馬家軍，她因此爽快答應，可該電影最終沒有開拍。

到從來獲導演陳果邀參演《去年煙花特別多》，由此正式出道，她更曾憶述：「第一次化妝就是拍戲的第一天，當時是這一行的資深化妝師玲姐為我化妝，那次是我人世第一次化妝，我就是很男仔頭呢！」她笑說：「其實我自己也不是很相信。」

▲ 谷祖琳處作《去年煙花特別多》。

金像獎2025︱重視家庭教育

她曾在訪問表示黃秋生是她在演戲上最大幫助的前輩，稱：「秋生成日都會點醒我，會叫我唔好做多餘嘅嘢，即係做戲嘅時候唔好演。」

谷祖琳在2010年12月18日，與拍拖不夠1年的圈外男友劉穎恆（Andrew）結婚，在2012年7月20日在養和醫院剖腹誕下長女劉心，2014年11月誕下次女劉悅。

有女萬事足的她一度減少幕前演出，谷祖琳曾表示相信學校教育怎樣都不及家庭教育重要，父母才是孩子最重要的老師。

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