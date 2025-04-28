網絡熱話｜男童北角單車徑踩單車　1原因遭5老翁輪流指罵　疑不忿被拍片推跌男童

【東岸板道／北角／網絡熱話／口角／推撞】上周六（26日）晚上有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載短片，片中一名男童被5名老翁指罵，懷疑在涉事男童在剛開放公眾的「東岸板道」西段踩單車時，險些撞到路人，繼而發生口角和推撞。

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網絡熱話｜男童北角單車徑踩單車 疑險撞途人被罵

涉事片段長5分鐘36秒，事發時間為日間，地點為北角今年開放公眾的「東岸板道」西段，拍攝者估計為男童母親。短片一開始被多名老翁圍著上前指罵：「識唔x識教仔真係，仲喺度發惡、發爛渣」、「我教你做人啦」、「梗係撞到人人哋先話你啦」，估計老翁因為男童在踩單車期間差點撞到同在東岸板道散步的途人，附近老翁隨即群起指罵男童。其母親護子舉手機拍攝，豈遭老翁夾雜粗言穢語指罵，繼而發生口角：

「呢啲x街養得大先算啦」 「養得大先算啦睇你個x樣」 「我70幾歲養得大呀，你睇下佢養唔養得大呀」

涉事母親反駁指老翁「睇返閉路電視唔緊要」，並多次強調涉事位置為單車徑。母親見狀回應稱「你睇下你過唔過到聽日呀」，老翁隨即回答說「最好、最好呀」。

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在場亦見有場地保安調停，各人僵持不下並堅持要報警。未幾，另一名白髮老翁懷疑發現男童亦有舉機拍攝，遂上前糾纏並動手，其間有人混亂間把穿著黑色短袖衫的男童推跌，其母親隨即高呼「打人呀！打人呀！」該名老翁其後衝向母親質問：「做咩影我相先」，又稱不怕警員到場，「警察嚟到我好X驚呀？」、「我連你都掉X埋落海呀。」老翁亦有多次詢問保安上址是否單車徑，保安多次回答是。

在場可見有其他市民正在使用附近的運動設施，亦有路人跑步經過事發地點，人流不少。

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警方回覆查詢，指出上周六（26日）下午曾經接獲一名女子報案，和兩名小朋友前往北角「東岸板道」踏單車期間，遭5名老翁指責不准在事發地點（東岸板道）踩單車。警員隨後有到場了解，惟該批老翁早已離開，在現場一帶搜索，當時沒有發現，案件列作「糾紛」跟進。

網絡熱話｜東岸板道設共享徑 可同時進行不同活動

據了解，位於東區走廊下的東岸板道分為東西兩段，連接炮台山至鰂魚涌一帶的海濱，全長約2.2公里，剛於今年1月開放的西段長約1.1公里，當中700米是連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，400米是經優化的北角海濱花園。東岸板道貫徹「海濱共享空間」理念，設有「共享徑」供市民進行不同活動，例如步行、緩跑、騎單車等。板道亦設有行人專用路徑，為市民提供額外選擇。

場內列明多項共享徑使用守則，包括騎單車人士應沿地面有單車標記一側行駛；如果附近有太多行人，應立即停止騎踏單車；騎踏單車時速不可超過每小時15公里。

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