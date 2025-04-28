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香港電影金像獎｜古天樂奇招坐Uber Taxi登場 頒獎禮表情成潛力meme圖

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熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

古天樂奇招坐Uber Taxi登場

第43屆香港電影金像獎頒獎禮今日（27日）在香港文化中心大劇院隆重舉行。當晚最大驚喜之一，莫過於古天樂——乘搭 Uber Taxi 壓軸登場，成為金像獎史上首位以的士代步行紅地氈的明星，在現場及網上引起熱烈討論，大家都大讚好正！

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被問到為何選擇如此特別的登場方式，古天樂幽默回應：「出席這些場合最緊要是不費功夫去到目的地，Uber Taxi輕鬆方便，㩒個制就可以預約行程，完全不用擔心遲到，Skip 走不少煩惱！」

而當晚頒發「最佳男配角」獎項時，頒獎嘉賓廖子妤與梁雍婷，幽默提及古天樂的「神操作」登場方式，將目光投向台下的古天樂並說：「 睇下古老闆幾有氣勢，佢竟然成架 Uber Taxi 駛入嚟！」古天樂罕有鬼馬回應，其反應更有機會成為網絡meme圖！

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