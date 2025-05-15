校園直擊｜英國欖球球星走進蕭漢森小學　分享比賽經歷傳授球技心得

【保良局蕭漢森小學/國際七欖/英國球星/正能量】早前香港迎來一年一度的年度體壇盛事——香港國際七人欖球賽，保良局蕭漢森小學的學生們亦迎來與英國球星交流的絕佳機會。蕭小新校舍於三月初開幕，近期更邀請到英國Howden欖球隊的球星大使Gavin Hastings和Jamie Roberts到訪，與蕭小的欖球隊學生展開交流互動，指導他們進行訓練，並分享自身的比賽經歷，激勵學生勇敢追求卓越，面對挑戰。

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保良局蕭漢森小學︱與英國欖球隊球星大使交流 難忘學習經歷

在活動中，兩位欖球隊成員林安雅同學和姜傲晴同學表示「能親身與外國欖球明星交流學習感到非常開心。透過這次活動，我們學到了很多欖球技巧，是十分難忘的學習經歷！」在球星的鼓勵下，她們更加堅定了努力訓練的決心，期待在未來比賽中繼續展現自我，享受運動的樂趣。早前，林同學和姜同學於全港小學校際非撞式欖球比賽中榮獲女子組傑出運動員獎。

▲ 英國Howden欖球隊的球星大使Gavin Hastings和Jamie Roberts與保良局蕭漢森小學師生合照留念（學校提供） ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

校長專訪｜蕭漢森小學新校舍融入工業風 新校長期望跟學生打成一片

保良局致力推動校園體育氛圍，旨在通過多元化的活動培養學生的堅毅精神及正向價值觀。蕭漢森小學在過去30多年來，重點發展非撞式欖球，並於本地大型賽事中屢創佳績。今學年，學校包攬「第七屆全港小學校際非撞式欖球比賽」男女子組盃賽冠軍、「滙豐室內非撞式欖球小學四人賽」男子組盃賽冠軍和女子組盃賽亞軍。當中，楊鴻軒同學更於該兩項賽事分別獲得男子組傑出運動員和最有價值球員之榮譽，並將於3月29日的國際七欖賽事擔任開球童！同時，蕭小男女子欖球隊更會現身啟德運動場參與表演賽！

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