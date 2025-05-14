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校園直擊｜保良局朱正賢小學賀創校40周年　原創舞台劇《夢創旅程》點亮追夢初心

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 56 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

保良局朱正賢小學賀創校40周年，原創舞台劇《夢創旅程》點亮追夢初心。

為慶祝創校40周年，保良局朱正賢小學於近日舉辦多項與校慶相關活動，並以原創舞台劇《夢創旅程》為壓軸亮點，展現學校「敢想、敢做、敢創」的教育理念。活動吸引逾千名師生、家長及社區人士參與，共同見證學校深耕教育的豐碩成果。

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舞台劇《夢創旅程》以未來科幻為背景，講述2075年人類因失去夢想而面臨危機，夢想導航員重返2025年，帶領五名小學生跨越智慧、勇氣與創意的試煉，重燃追夢信念。高凱聯校長表示：「四十年來，我們始終致力啟發學生潛能，提供多元學習體驗。此次舞台劇不僅是藝術成果的展現，更體現學生勇於突破框架、實踐創新的精神。」劇情緊扣學校培育學生正向價值觀的使命，獲觀眾熱烈迴響。

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校方特別感謝各界夥伴長期支持，並強調將持續推動優質教育，引領學子以夢想與創意開拓未來。這場跨越時空的藝術盛宴，不僅為校慶畫下精彩句點，更為師生注入邁向新里程的動力。

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