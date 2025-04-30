  • 24°C
香港時間：2025430日 (三) 09:21

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直擊｜保良局「家校同行」座談會　與家長分享促進親子關係及愉快共讀技巧

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

保良局「幼小校長與家長同行系列」座談第七場的講題為「解密親子關係：和諧 VS 衝突」。

【保良局/幼小校長與家長同行系列/家校合作】保良局「幼小校長與家長同行系列」座談會來到第七場，今場講題為「解密親子關係：和諧VS衝突」，邀得北山堂基金李文浩教育總監擔任嘉賓講者，以及保良局屬下中學和幼小校長作對談交流，包括保良局百周年李兆忠紀念中學呂恒森校長、西區婦女福利會馮李佩瑤小學胡國柱校長、蔡冠深幼稚園姚蔚婷校長。

最新影片推介：

童學園
IB尖子攻略｜姚焯菲備考IB文憑試5大貼士　學霸Chantel報讀全球百大名校想修呢一科

什麽是鏡像神經元？家長如何與孩子的情緒同步及促進正面溝通？讚賞小朋友的技巧？從對談分享中啟發家長思考，想收看足本內容，即按觀看。

資深推動閲讀工作者菜淑玲女士（菜姨姨）擔任嘉賓講者，分享親子共讀的好處。

而第八場座談會的講題為「讀孩子·閱一生」，邀得資深推動閲讀工作者菜淑玲女士（菜姨姨）擔任嘉賓講者，以及保良局朱正賢小學高凱聯校長聯同分享。

怎樣為孩子選擇圖書？親子共讀有什麽成效及好處？親子共讀小貼士？從對談分享中啟發家長思考，想收看足本內容，即按此觀看。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係
11:17 2024/12/11
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係
校園直擊｜佛教黃焯菴小學推正念瑜伽課程 放鬆情緒增進親子關係
16:30 2025/01/23
校園直擊｜佛教黃焯菴小學推正念瑜伽課程 放鬆情緒增進親子關係
親子好去處｜康文署設多個共讀點　響應香港全民閱讀日
17:29 2025/04/24
親子好去處｜康文署設多個共讀點　響應香港全民閱讀日
校園直擊︱保良局黃永樹小學三年級全體露營　挑戰行夜山親子遊戲家長見證孩子成長
18:10 2025/04/09
校園直擊︱保良局黃永樹小學三年級全體露營　挑戰行夜山親子遊戲家長見證孩子成長
校園直擊｜的士駛入校園保良局王賜豪(田心谷)小學 　司機分享職業生涯助學生多元體驗
18:11 2025/04/17
校園直擊｜的士駛入校園保良局王賜豪(田心谷)小學 　司機分享職業生涯助學生多元體驗

你可能感興趣

親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係
11:17 2024/12/11
親子關係｜小學生最憎聽父母10句說話　專家指勿做這2事破壞關係
校園直擊｜佛教黃焯菴小學推正念瑜伽課程 放鬆情緒增進親子關係
16:30 2025/01/23
校園直擊｜佛教黃焯菴小學推正念瑜伽課程 放鬆情緒增進親子關係
親子好去處｜康文署設多個共讀點　響應香港全民閱讀日
17:29 2025/04/24
親子好去處｜康文署設多個共讀點　響應香港全民閱讀日
校園直擊 中小學教育 家庭教育 親子共讀 保良局 保良局百周年李兆忠紀念中學 馮李佩瑤小學 保良局朱正賢小學

最高瀏覽

離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
離奇命案︱七旬翁沉屍公寓頂樓水塔全樓住戶飲足2日「屍水」　法醫安慰沸水已殺菌：最多只是味道問題
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
謝霆鋒前妻｜張柏芝罕談愛情觀嘆當媽無瑕拍拖　三子之母認曾是戀愛腦：不甘心最讓你痛苦
香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
香港四大才子｜83歲蔡瀾突被送深切治療部觀察　無懼談生死：想離別前開派對跟大家玩玩
急症室最長等候時間（04月30日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月30日 時間04:05）
英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗
英年早逝︱熱播劇女演員夏依丹驚曝2023年離世年僅24歲　《無憂渡》成遺作結局方框示噩耗