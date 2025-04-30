校園直擊｜保良局「家校同行」座談會 與家長分享促進親子關係及愉快共讀技巧
升學教育
撰文： TOPick教育組
發布時間： 1 小時前
【保良局/幼小校長與家長同行系列/家校合作】保良局「幼小校長與家長同行系列」座談會來到第七場，今場講題為「解密親子關係：和諧VS衝突」，邀得北山堂基金李文浩教育總監擔任嘉賓講者，以及保良局屬下中學和幼小校長作對談交流，包括保良局百周年李兆忠紀念中學呂恒森校長、西區婦女福利會馮李佩瑤小學胡國柱校長、蔡冠深幼稚園姚蔚婷校長。
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