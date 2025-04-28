新冠疫情︱本港新冠陽性率創近半年新高4星期内錄10死　衞生署：未來數周續攀升

【新冠／疫情／流感／新冠疫苗／傳染病】小心預防新冠病毒！衞生署衞生防護中心指出，本港新冠活躍程度近幾周持續上升，過去4星期已錄得10宗死亡個案；呼吸道樣本陽性比率創近半年新高，預計在未來數周會進一步攀升，呼籲市民加強個人衞生和保護措施，盡快接種新冠疫苗初始劑次及適時接種加強劑。

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衞生防護中心發佈新聞稿表示，本港2019冠狀病毒病（新冠）的活躍程度近幾周持續上升，預計在未來數周會進一步攀升。中心總監徐樂堅説明，最新監測數據顯示截至本月19日的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率在過去四周持續上升。當中，呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從四周前（三月十六日至二十二日的一周）的1.71%上升至8.21%，創近半年新高。污水監測方面，人均新冠病毒含量為每公升約44萬拷貝，較四周前每公升約26萬拷貝顯著上升；一種與JN.1相關的變異病毒株「XDV」在本地的流行率有上升趨勢，而現時的新冠疫苗仍能有效預防。

4星期内錄10死

徐樂堅續指，在過去4星期（3月23日至4月19日），中心共錄得40宗與新冠相關的嚴重個案，包括10宗死亡個。大部分患者是65歲或以上的長者，當中超過九成在過去六個月內沒有接種新冠疫苗。

據科學數據顯示，高風險人士按時接種新冠疫苗的加強劑，有助減低重症和死亡的風險。中心呼籲，未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士，包括幼兒及兒童應盡快接種；高風險市民特別是長者和長期病患者，盡快接種額外加強劑，以預防新冠並減低重症和死亡風險。

除接種疫苗外，中心亦提醒市民注意以下事項，時刻保持嚴格的個人及環境衞生，預防新冠病毒病在社區傳播：

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同場加映：預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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