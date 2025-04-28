金像獎2025｜新生代演員蘇文濤奪最佳新演員　父母曾擔心演殺人犯影響求職

【香港電影金像獎/爸爸/蘇文濤/劉青雲】第43屆香港電影金像獎於（27日）揭曉，18歲新星蘇文濤（Dylan）憑藉電影《爸爸》中少年殺人犯阮厚明一角，擊敗眾多競爭者勇奪最佳新演員獎。從影帝梁朝偉手中接過獎座時，他可愛致謝：「多謝你成家……」隨即機智補救：「多謝我哋成家先有呢套戲喺度！」盡顯青澀真性情，引發現場溫馨笑聲。問及得奬感受時，他更有趣回答TOPick記者︰「實在太開心！」

▲ 從影帝梁朝偉手中接過獎座時，他可愛致謝：「多謝你成家……」隨即機智補救：「多謝我哋成家先有呢套戲喺度！」盡顯青澀真性情，引發現場溫馨笑聲。

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金像獎2025｜金像頭號熱門

蘇文濤的演出獲觀眾一致好評，此前更摘下「香港電影導演會年度大獎」最佳新演員獎，成為2025年金像獎最佳新演員獎項的頭號熱門。數月前接受TOPick專訪時，被問及若奪得金像獎的感受，他真摯回應：「當然會非常開心！尤其當看到自己的名字能與陳卓賢（Ian）、邱彥筒（Marf）等前輩並列提名名單，這種難以置信的榮譽感，就像人生里程碑般值得銘記一生。」隨即展露少年獨有的率性笑容補充：「將來甚至可以跟兒子炫耀——你老爸當年可是和陳卓賢出現在同個獎項提名欄呢！」

金像獎2025｜零演戲經驗 純粹演技征服觀眾

蘇文濤的演藝之路始於巧合。因為蘇媽媽朋友的女兒介紹，膽粗粗就參加《爸爸》試鏡︰「從未試過，覺得好似幾好玩，試鏡就當作一個經驗，失敗了都沒有任何損失。」當時僅16歲的他通過逾百人海選，憑藉導演翁子光形容的清潔、單純眼神獲選出演《爸爸》。這部改編自2010年荃灣弒母殺妹真實案件的電影，講述茶餐廳老闆阮永年（劉青雲飾）與犯下滅門血案的兒子阮厚明（蘇文濤飾）之間糾葛的親仇關係。從未受過專業訓練的蘇文濤，以直覺式演技將精神分裂少年的無助絕望刻畫入微，與影帝劉青雲的多場對手戲更毫不怯場，被影評盛讚超越年齡克制與張力。

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金像獎2025｜疫情下的校園遺憾

頂著「最佳新演員」光環的蘇文濤，現實中卻是個曾夢想成為教師的高材生。中學時期就讀於博愛醫院鄧佩瓊紀念中學蘇文濤，拍攝期間正值DSE備考關鍵期，他坦言需協調早退請假，最終仍以優異成績考入香港教育大學英語教育學系。他透露日後若有機會拍戲，最想演是一位快樂中學生角色︰「疫情奪走3、4年校園時光，連過夜訓練營都變日營。希望透過演戲重拾那些遺失的青春。」

金像獎2025｜父母曾擔演殺人影響無人聘請

出身雙職家庭，父母原本擔心演殺人犯影響求職，「因為之前想做社工同教師，所以他們怕我演殺人犯後投身社會難被獲聘請。」但在兄長支持下終獲理解。任職職業治療師的哥哥更成為他的演戲智囊，提供真實精神病患案例作角色參考，這份家人支持讓他在詮釋黑暗角色時保有心理界線。

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金像獎2025｜從真實血案到銀幕救贖

《爸爸》透過血腥罪案探討創傷修復，蘇文濤與「父親」劉青雲在戲中既疏離又牽絆的互動，被觀眾稱為「最痛心的父子情」。導演翁子光強調選角關鍵在保留少年本質：「Dylan的純真讓角色暴烈更具反差，這種未經雕琢的特質正是電影需要的真實感。」的確有種港版《混沌少年時》的況味，而這份真實，最終讓蘇文濤從梁朝偉手中接過的不只是獎座，更是香港影壇的未來期待。

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