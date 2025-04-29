八達通｜內地遊客執到八達通搭港鐵　1原因出閘遭罰$XXXX

【內地遊客 / 港鐵 / 八達通】執到他人丟失的物件不應據為己有，有時可能會得不償失。近日，有人在小紅書發帖，指有內地遊客來港旅遊時，撿到1張八達通並以此乘搭港鐵，惟出閘時被職員攔下罰款1000元……

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八達通｜內地遊客執到並使用長者八達通搭港鐵被罰$1,000

樓主以「內地遊客香港撿八達通用，被罰了HK$1000」為題發帖，指有內地遊客來香港乘搭港鐵時，在地上撿到一張長者八達通，並以此支付港鐵車資，在出閘時被職員攔下，要罰款1,000元。

遊客得知被要求罰款時「急了」，向職員求情表示卡是自己撿到的，而最後該張長者八達通被港鐵沒收，樓主形容這是「撿了芝麻丟了西瓜」，呼籲來港遊客「在香港撿到八達通啊，可別亂用」。

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八達通｜「拾遺不報」有機會觸犯法例

根據《香港鐵路附例》，持有「特惠車票（長者八達通卡等）」但該人並不符合發出該車票條件，即被視為「無繳付車費」，最高可罰款5,000元。

而撿到他人遺落物品據為己有，可能觸犯法律。據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人不誠實地挪佔屬於另1人財產，意圖永久地剝奪該另1人財產，即屬犯盜竊罪，罪成最高可處監禁10年。

八達通｜網民：不要貪小便宜！

網民看過事件議論紛紛，認為該名乘客做法「得不償失」，不過卻有內地網民指不了解香港的法例和規定；「貪心要不得，所現因果即報」、「不是你的不應用」、「不要貪小便宜」、「不守規矩，不守法，罸一千太少了！」、「無論身在何處，都要遵守當地法律」。

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