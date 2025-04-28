血癌｜24歲網紅與血癌抗爭3年離世　媽媽悲喊：她臨終轉院為家人省錢

【血癌／白血病／抗癌網紅／症狀】內地一名「抗癌網紅」小雨，於本月22日病逝，年僅24歲。她曾與白血病搏鬥3年，並透過社交平台分享抗癌經歷。消息傳出後，不少網民紛紛留意悼念。

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綜合內媒報道，來自四川省宜賓市的24歲「抗癌網紅」小雨，本名為牟雨，於本月22日病逝。小雨母親透露，小雨在2022年7月突然持續發燒，起初以為只是普通感冒，服藥後便會康復。然而發燒情況反覆不退，在家人多次勸說下才就醫檢查，最終確診白血病。

小雨發病前在安徽滁州工作，曾是公司優秀員工，患病後與父母先後在浙江嘉興、四川成都、宜賓等地求醫，高昂醫療費用使家庭背負超過30萬元人民幣（約31.9萬港元）債務。

小雨母親含淚表示，「她知道家裡條件差，一直覺得對不起我們。」她說小雨生前最牽掛的就是家人，「尤其是兩個還在讀高中的弟弟，一個還是殘疾的。」

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據悉，小雨病情惡化後轉至宜賓一所醫院治療，當得知醫治無望時，堅持轉到離家近的醫院，既是為了見家人最後一面，也為「替家裡省幾千塊運費」。母親表示小雨是個體貼的孩子，最終在親人陪伴下，於22日凌晨安詳離世，並於近日在老家安葬。

在小雨治療期間，不少善心人士包括網紅「筠連遊哥」曾給予幫助。小雨去世後，「遊哥」發布追悼影片表示「但願天堂沒有病痛」。他感傷地說，小雨生前陽光開朗、有禮貌，「那種堅強，打動了所有人。」

同場加映｜血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

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