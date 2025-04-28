惠康優惠｜惠康推$5包家常蔬菜力抗北上買餸潮　菜心/唐生菜/白菜仔/油麥菜任揀

【惠康優惠/買餸/超市買菜優惠】不少港人喜歡拖「戰車」上深圳買菜，愛其新鮮又便宜！頻頻撲撲，無非為一個「慳」字！惠康超市推出限時葉菜優惠，多款家常蔬菜每包僅售$5，港人留港消費，多一選擇。

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今次惠康新推出的蔬菜優惠，每包重量約200克至300克（香港的街市一般用港斤計算，1港斤約等於610克），售價僅為$5。新鮮的青菜以透明膠袋包裝，細細包實在適合獨居人士或小家庭吃一餐，用來煮個公仔麵也是絕配！優惠家常蔬菜種類包括港人餐桌上少不了的菜心、唐生菜、白菜仔和油麥菜。

點擊下圖辨認菜樣，並看營養價值：

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惠康$5包蔬菜優惠｜網民：傳統街市仍具吸引力

有網民表示$5的價格確實比較親民，「之前真係貴得滯，成十幾廿蚊勁細包，所以幫襯百佳買包裝菜（454克）都唔幫襯惠康」。但也有網民就說，「出面啲菜好平，好多時十幾蚊兩斤 ，仲新鮮過超市，所以好耐冇喺超市買菜啦」。

有買開餸的讀者相信都知道，近年各區的街邊菜檔、傳統濕街市或露天街市的連鎖菜檔都不再「斷斤秤」，而是「打份買」，$10一份葉菜或莖類蔬菜常見，有的份量還不小！而往往下午時段便開始「大劈價」，務求散貨，$10兩份、$20三份或四份菜，價錢可謂低處未見低，但亦引來「賤賣頂爛市」的質疑。日前荃灣川龍街附近一間菜檔就因為以「10蚊3斤蔬菜」的「同歸於盡」價引起網民熱議！不過，該賣菜已30年的菜檔東主表示，是因為眼見香港經濟差，想平價菜益街坊。

惠康超市｜$5包新鮮家常蔬菜

優惠內容：指定葉菜每包$5（200克至300克）

購買方式：惠康門市及網上同步發售

優惠期限: 即日起至2025年12月31日

註：部分優惠不適用於惠康／Market Place網店／yuu網購。以單一發票及折實價計算。貨品數量有限，售／送／換完即止。部分貨品只限指定分店提供。優惠受條款及細則約束。貨品圖片只供參考。

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資料來源：惠康超級市場、FB@惠康超級市場Wellcome Supermarket

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