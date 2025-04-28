翁靜晶女兒︱翁靜晶兩位千金皆修讀法律　餅印女兒罕有齊主持《危險人物2.0》

【翁靜晶 / 劉萬儀 / 劉幸儀】被封「佛門女俠」翁靜晶所寫一系列《危險人物》十分受歡迎，在2023年更開設YouTube節目《危險人物2.0》，同樣具人氣大受歡迎，訂閱人數逾35萬。

早前，《危險人物2.0》更開設英文台，翁靜晶曾邀請丈夫何猷彪客串當主持。日前，她的大女劉萬儀（Jeanne）及劉幸儀（Rosie）更罕有「合體」齊出鏡，以法律角度講「空姐溶屍案」。

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翁靜晶女兒︱修法律訓練思維邏輯

一代洪拳宗師、著名功夫片導演及動作指導劉家良在2013年因血癌逝世，他與翁靜晶翁有一對女兒劉萬儀及劉幸儀，二人隨母親步伐修讀法律。

翁靜晶在社交平台表示：「有孩子問：『大學選科，究竟讀什麼科目比較好？』我總是會答：『讀法律。』原因是法律可以訓練思維邏輯，培養陳述能力，寫作技巧等等。將來畢業之後，也不一定要做律師；有法律學位的人，在任何商業範疇求職，都會有優先錄用的優勢。兩個女兒，每人都為我製作了一集『危險人物2.0』作為禮物。她們是否有足夠的陳述能力，就由大家去判斷了。」

其實兩女除繼承母親美貌及邏輯思維外，同時也獲父親運動細胞。兩女大學畢業後，長女萬儀因為受父親劉家良影響，曾涉足娛樂圈曾模特兒外，更因想做打女而習武。至於細女幸儀曾從事健身工作還參加過健美小姐競賽。

雖然兩個女具演藝天分，不過最終沒有選擇在演藝圈發展，劉萬儀現在在美國當律師，不過偶爾也玩票性質拍廣告。至於劉幸儀曾任職金融管理機構，當中十分熟悉虛擬貨幣專家，據翁靜晶接受媒體訪問，現在為3孩之母的劉幸儀，有計劃重回律師行業。

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