謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒兩子複製父母神顔超靚仔　開騷前陪囝囝做1事盡顯父愛

【謝霆鋒演唱會/張栢芝/謝振軒/謝振南】謝霆鋒一連四場《Evolution Nic Live進化演唱會》於昨晚（27日）圓滿結束，連日來吸引多位藝人到場睇騷，令演唱會每晚都星光熠熠！不過最矚目一定是霆鋒的兩位兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）驚喜現身，兩兄弟完美複製父母神顔超靚仔，甫到場即引來現場觀眾歡呼，昨日尾場開騷前，霆鋒更爭取時間陪兩子做一件事，盡顯父愛！

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謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒兩子複製父母神顔超靚仔

謝霆鋒與前妻張栢芝所生的兩名兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus）轉眼已17歲和14歲，兩人隨媽咪生活，近年已甚少公開正面照片，至26日霆鋒演唱會來到第三場，兩兄弟激罕高調現身撐爸爸，而且大方任在場觀眾拍照，更有禮貌地打招呼，獲讚有家教。

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謝霆鋒演唱會｜17歲Lucas五官似足爸爸

不過最令現場觀眾和網民震驚的是，Lucas和Quintus愈大愈靚仔，完美遺傳父母神顏值，不少女網民甚至表示：「沉咗」、「姐姐不行了」、「想加入fansclub，求出道」、「求IG」。大家都覺得Lucas五官似足爸爸謝霆鋒，氣質同樣帶點冷酷，但一笑露出可愛酒窩，頓時增添暖男感，跟初出道時的霆鋒接近100％相似！

謝霆鋒演唱會｜14歲Quintus被指激似張栢芝

至於細佬Quintus同樣俊俏，被指激似媽咪張栢芝，尤其眼睛與鼻子都如神複製，側面看就是柏芝本人，令人驚嘆基因的奧妙！其實Lucas與Quintus一直被封為「最強星三代」，爺爺嫲嫲是謝賢和狄波拉，父母則是謝霆鋒與張栢芝，如今兩兄弟繼承謝家神顏，難怪網民紛紛力勸兩兄弟出道：「係時候要謝家後代拯救香港娛樂圈」、「謝霆鋒加張栢芝基因真係想醜都難」。

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謝霆鋒演唱會｜尾場開騷前陪囝囝到餐廳食飯

昨日演唱會尾場，兩兄弟再度現身，亦再度引起騷動！開騷前的下午，霆鋒以口罩Cap帽打扮現身啟德零售館的食肆，兩兄弟也有現身，原來霆鋒在演出前爭取時間跟囝囝食飯，相當有父愛。而三父子經過食肆短短的路程，途人已為之瘋狂，不停舉機拍照，心情大好的霆鋒全程笑笑口，Lucas還禮貌跟粉絲打招呼，Quintus就表現得比較害羞。

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謝霆鋒演唱會｜三嫲孫坐VIP包廂附近大方任影

到晚上開騷時間，兩兄弟由嫲嫲狄波拉（拉姑）陪同下到場，並坐在VIP包廂附近位置，三嫲孫一齊坐，大方任由記者拍照，拉姑在兩個孫仔身邊表現得很開心，不停向鏡頭揮手，當記者請Lucas和Quintus講兩句支持爸爸的說話，兩人未有回答，拉姑代答：「嚟咗就支持咗㗎喇，多謝多謝。」她還感謝大家支持，並禮貌叮囑大家不要嚇親小朋友。

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