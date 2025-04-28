換身份證｜出生年份1970年或之後舊身份證5.12失效　市民可到觀塘或將軍澳辦事處換證【附預約連結】

入境處表示，所有出生年份為1970年或之後的舊款智能身份證，將於5月12日起失效。而出生年份為1969年或之前的舊身份證，則於10月12日起失效。入境處呼籲仍持有舊身份證的市民應盡快辦理換領新智能身份證手續。

仍持有舊身份證的人士須預約於人事登記處─觀塘（臨時）辦事處辦理換證申請，18歲或以上並持有有效本地簽發舊身份證的人士則可使用設置於將軍澳入境事務處總部的「申請個人證件服務站」，以全自助形式辦理換證申請，無需預約。

入境處提醒，《失效令》適用於全港市民，不論是永久性居民、獲准在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，如未有換證，其舊身份證均會按照《失效令》在指定日期起失效。除非舊身份證持有人根據《入境條例》已喪失永久性居民身分，否則他們在香港的居留權不會因其舊身份證失效而受影響。

處方指，市民如因不在香港而未能在指定換證限期內換領新身份證，須在返港後30日內補辦換證手續。任何人士如無合理辯解而未能在指定換證限期內換領新身份證，即屬違法。違例者可被檢控，一經定罪，可被判罰款5000元。



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