WhatsApp新功能｜WhatsApp「進階對話私隱」即將面世　簡單2步防對話流出解決3大私隱問題

【WhatsApp/進階對話私隱/WhatsApp私隱設定/資料外洩】科技日新月異，但伴隨著不少如私隱問題的隱患值得高度關注。WhatsApp帶來一個好消息，便是將會推出一項全新的「進階對話私隱」功能，目的為加強保護隱私，讓對話內容不易被流出，杜絕存在的3大私隱隱患問題！

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WhatsApp新功能｜「進階對話私隱」解決3大私隱問題

日前，WhatsApp於其官網宣佈「進階對話私隱」（Advanced Chat Privacy）即將面世，這個新功能可以應用到個人對話及群組對話中。當開啟了此功能的設定後，便可以令對話者的權限受阻，包括不能匯出對話的內容、無法下載任何的影音內容到其手機及限制他人將訊息放到AI上使用。這樣，便能確保使用者們在WhatsApp平台上能安心的發送、接收、查閱資訊。

同場加映：WhatsApp輕鬆加密重要資料及對話















WhatsApp新功能｜特別適用於敏感話題群組

官方指出，「進階對話私隱」功能特別適用於一些有較為敏感、個人資料話題的群組聊天室，例如討論公司的會議內容、健康病歷等等，尤其與陌生或剛認識的組員交流時使用，能大大減低資料被外洩的憂慮。

「進階對話私隱」功能將隨WhatsApp最新版本推出，屆時全球使用者也可使用。

同場加映：WhatsApp防止被截圖功能

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WhatsApp新功能「進階對話私隱」｜2步開啟新功能教學

1. 打開聊天室，點擊頂部的聊天室名字

2. 往下拉，尋找「進階對話私隱」並開啟，便能阻截對方或群組人員匯出對話

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