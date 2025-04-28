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金像獎2025︱42歲朱栢康奪最佳男配角「妹妹」衛詩雅感動爆喊　與台妹離婚單身7年恨拍拖

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

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【朱栢康/金像獎/最佳男配角】現年42歲的的朱栢康，憑於《破·地獄》中飾演喃嘸師傅一角奪得2025年《第43屆香港電影金像獎》最佳男配角獎。入行多年，終交出亮麗成績表的他於台上一度仰天流淚，台下的衛詩雅亦為這位「哥哥」得獎爆喊。事實上，朱栢康為了幕前這條路曾付出了不少辛酸，他亦曾自爆因患1病需長戴眼鏡，幕前化妝更會往往令病情惡化。

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金像獎2025︱台上落淚感激家人

身穿黑色西裝，戴上黑框眼鏡的朱栢康於昨晚(27日)奪得最佳男配角獎時，一度於台上非常激動，並落淚感激家人及電影團隊:

一個人嘅光芒唔係一個人嘅功勞，好感激我遇見我屋企人，我媽媽、我哥哥，仲有我天上面嘅老竇。我感激遇見英皇電影、多謝楊生，感激《破・地獄》團隊。

他又多謝一眾演員及幕後人員

感激教導過我嘅老師，同仲教緊我嘅老師。多謝朱凌凌兄弟，多謝因為電影而相遇嘅朋友。

 

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金像獎2025｜與台妹離婚 單身7年恨拍拖

朱栢康於《破·地獄》中飾演第三代喃嘸師傅「郭志斌」一角，戲中，他為了太太兒子於是決定移民外國。不過，現實中，他的感情之路卻是不甚美滿，朱栢康早年曾有一段婚姻，他過去受訪時自爆儘管年輕時曾出軌「做錯事」，但與台灣老婆離異原因是性格不合，不涉及第三者，而離婚後這幾年他一直是單身狀態，不過有時亦渴望拍拖。

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金像獎2025｜因患1病需長戴眼鏡

42歲的的朱栢康曾於IG發文解釋沒有視力問題但自己長戴眼鏡的原因，是因為受1病困擾:

對於唔鏡意化妝又會爆濕疹嘅我，一副眼鏡可以幫我喺我個kam 樣上面加啲點綴之餘又遮掩到我面上面發緊嘅濕疹。

朱栢康過去拍戲時，亦曾透露除了演技上，化妝往往對佢是一大挑戰，因為妝容很容易會令他濕疹問題大爆發。

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金像獎2025｜兩兄弟皆是圈中人

哥哥朱栢謙是演藝學院碩士，所以在舞台劇界朱謙被稱呼為「大佬」。近年，朱柏謙在電視劇和電影都有不少發揮的角色，所以廣為觀眾熟悉。當中包括《白日之下》的報館老總、《正義迴廊》、《4拍4家族》、《窄路微塵》等等。至於他參與的ViuTV劇集都不少，《IT狗》、《野人老師》、《大誠實家》、《那年盛夏我們綻放如花》及《冰上火花》等。

兩兄弟經常被指撞樣，而近年朱栢謙亦參與很多影視作品演出，是一名公認的實力派演員。

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