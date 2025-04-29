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中醫1招對抗容貌焦慮！韓國無痛F.A.C.E.美顏針 穴位調理內外雙效逆齡

特約

發布時間： 2025/04/29 10:00

最後更新： 2025/04/29 10:22

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

臉上出現皺紋、鬆弛與暗沈，讓人難免感到容貌焦慮。想嘗試傳統醫美，又擔心紅腫瘀青或不自然的「整形感」；家用美容儀雖然溫和且價錢親民，但效果未必顯著。德琋中醫推出的F.A.C.E. 美顏針療程，憑藉自然、無副作用的優勢，深受眾多客戶好評，最近還特別提供$580體驗優惠（原價$800），由註冊中醫師問診及施針，度身訂造適合療程。到底F.A.C.E.美顏針如何透過精準刺激穴位，即時實現醫美效果，同時由內而外兼顧美容與健康？

臉上施過百針無痛感兼即時見效

「F.A.C.E.美顏針由韓國宋貞和教授結合西醫解剖及中醫針灸知識，利用一次性微細針具，僅約 0.10mm至0.14mm，與髮絲粗細相近，刺激面部的筋膜淺層，造成筋膜收縮拉提，所以大部分人不會有痛感。」已取得專業認證的註冊中醫陳安琪醫師解釋：「通過持續性低強度刺激，引發膠原蛋白增生，延緩皮膚衰老，撫平凹凸明顯的肌肉線條，從而達致淡斑、緊緻、改善皺紋、矯正顏面不對稱等多種美容功效，還可治療面癱、鼻敏感、頭痛，面部神經麻痺等疾病。」

德琋中醫診所醫師團隊註冊中醫師陳安琪醫師。

陳醫師分享道，註冊中醫師會因應個人體質及需要，在特定穴位施針。過程只有極低痛感，只有面部某些微絲血管密集部位在針灸後偶爾有小範圍瘀青，此外，進行美顏針後無須恢復期，即時緊緻及拉提，能夠馬上回歸日常生活，幾乎無副作用。其中一位30歲的用家完成2次療程後好評︰「真的不痛！針灸時只有輕微酸脹感，完成後亦無紅腫，即時可以化妝上班。」

CP值高！試做一次值回票價

陳醫師表示，部分患者在第一次施針後即可見到輪廓改善與氣色提升，但美顏針屬於漸進累積型療法，建議按療程進行以獲得最佳效果。通過對特定筋膜及肌肉的刺激，專業醫師制定一套方案能同時調整輪廓及改善皮膚色斑及膚質。別以為只有輕熟肌才需要使用美顏針，即使年輕的大學生，也能靠美容針修輪廓，而且美容針價錢親民，有一位20歲的用家首次試做後大讚物超所值︰「本來還在猶豫，但試完一次覺得好抵！價格比傳統醫美實惠，做完後皮膚立即有緊繃感。」 

圖為一位女士長年受眼袋及黑眼圈困擾，接受美顏針療程後，明顯改善眼周問題，法令紋亦減淡不少，整體氣色大大提升。

圖為一位20歲大學生因為長期熬夜、經常外出聚餐，面部變得浮腫，以及明顯的雙下巴。接受美顏針療程後，下顎線條明顯提升，五官變得更立體。

一圖比較美顏針、傳統醫美及家用美容儀

不少曾接受傳統醫美的人均表示，療程後出現不同程度的紅腫，又或因高昂的價錢而卻步。以下一圖比較美顏針與坊間傳統醫美及家用美容儀，可見價錢較兩者親民，而且由內到外調理皮膚健康，CP值高！

由專業中醫師主理 制定個人化美顏針療程

美顏針的效果取決於醫師的技術與經驗，德琋中醫診所內多位香港註冊中醫師，擁有豐富臨床經驗及專業資格。其中，陳安琪醫師熟悉針灸技術、準確掌握面部肌肉的位置，根據個人臉型及肌肉張力度身訂立療程方案，針刺效果方會更明顯及自然，更確保施針安全。

陳醫師補充：「很多接受美顏針療程的人正面對皮膚鬆弛、皺紋、面色萎黃、水腫的問題。中醫角度與氣虛、水停有關，配合養血活血的中藥，可以令美顏針效果更佳，由內到外改善肌膚狀況。很多人覆診時反映皮膚比以前變得更有光澤、細緻，而且輪廓更明顯。」

大部分人也可選擇進行美顏針療程，但如果皮膚表面有傷口、凝血功能異常、蟹足腫體質、易暈針及懷孕者，應先由有經驗的醫師評估再進行。陳醫師提醒，完成美顏針療程後應避免喝酒及熬夜，以免影響效果。

如果你希望以自然、安全、有效的方式改善面部肌膚與輪廓，立即預約諮詢德琋中醫診所專業醫師，體驗F.A.C.E.美顏針的魅力！

陳安琪醫師已取得F.A.C.E. 美顏針專科醫師認證。

了解更多︰https://www.beamingsunclinic.com/

德琋中醫診所

銅鑼灣禮頓中心13樓1307-19室
電話︰2330 1118 
WhatsApp︰9872 8868 

紅磡黃埔新邨船澳街99號M地舖     
電話︰2330 1628
WhatsApp︰5601 1317

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