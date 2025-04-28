尖子透視︱謝霆鋒演唱會17歲天才女結他手爆紅　讀Band 1英中超強背景曝光

【謝霆鋒/結他手/Dale】首名在啟德體育園主場館開演唱會的本地藝人謝霆鋒，昨晚結束一連四場的演出，除了場場爆滿贏盡好評，惹人注目的還有為他伴奏、年僅17歲的美少女結他手Dale。原來Dale不單精通結他、鋼琴，更是Band 1學校賽馬會體藝中學學生，曾加入香港女子甲組聯賽球隊公民，及熱愛高爾夫球，名副其實是多才多藝的美少女。

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▲ 17歲的Dale為謝霆鋒演唱會擔任結他手。

天才女結他手︱被王雙駿發掘 成謝霆鋒演唱會樂團成員

謝霆鋒演唱除了兩位靚仔的兒子謝振軒、謝振南備受關注，另一位成為觀眾焦點的年青人，就是擔任演唱會結他手的17歲美少女Dale。來自沙田津貼學校體藝中學的Dale，擁有八級鋼琴資格，但在偶然機會下在家中接觸到結他，於是自學一年，迅速被發現其音樂天分，被邀請到歌手Tyson Yoshi、JC陳詠桐、組合Lolly Talk等的演唱會上擔任結他手，跟和頂尖音樂人王雙駿、Jason Kui、恭碩良等一同表演。

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年紀輕輕的Dale在演奏時投入、熟練，沒有怯場又充滿台風，展現著不一樣的女性魅力，更被王雙駿向謝霆鋒推薦，成為今次演唱會其中一部分的結他手。

天才女結他手︱熱愛足球高爾夫球

樣子甜美可愛的Dale不但喜歡音樂，也熱愛運動，她曾經是港隊足球公民隊成員，也喜歡打高爾夫球和烹飪。不過，3年前熱愛音樂的她，還是決定專注音樂發展，更師承香港結他手、叱咤樂壇生力軍男歌手銀獎范梓謙（Teddy），二人不時在IG上載練習結他的片段，同時亦見Dale經常分享生活日常，形象活潑，近日因為謝霆鋒伴奏被網民熱捧，IG追蹤人數由2萬多，急速上升至現時逾7萬，人氣滿瀉爆登！

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天才女結他手︱網民大讚前途無可限量

對於年僅17歲美少女一夜成名，不少網民大讚Dale樣子漂亮可愛，予人清新脫俗的感覺，「後生可畏，前途無限」、「女仔識玩樂器係感覺好型」；同時，有人認為她的成功，背後需要付出無限的努力，「17歲可以企係啟德舞台，已經贏左99%香港人」、「17歲既我一定唔敢係幾萬人面前自信咁表演」。

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