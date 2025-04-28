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旅行必備｜理大旅行藥包爆紅$40包7款傷風/腹瀉/胃痛藥　網民羨慕：校外人士都想買

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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理大旅行藥包近日在網上爆紅。

【理工大學/ 旅行藥包/ 平安藥/ 藥物】去旅行最怕出現水肚不服，甚至發燒、感冒等不幸生病的情況，因此最好有藥物傍身。近日就有大學生在網上分享出遠門必買「理大旅行藥包」，只需$40便提供7款藥物，令大批網民感到羨慕，直呼「校外人士都想買」。

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近日有不少學生在社交平台小紅書上分享理工大學醫療保健處（UHS）的旅行藥包，大讚裡面各種常備藥品種類齊全，搭配十分全面，更有學生首次掛號取得藥包後，直言「打開後都震驚了」。

理大旅行藥包｜$40包7款藥醫傷風/腹瀉/胃痛　另附說明手冊

據學生分享，該款旅行藥包一共附有7款藥物，分別用於「傷風／抗敏感」、「止肚痛」、「止嘔心／止嘔／止暈」、「止癢」、「止瀉」、「止痛／退燒」及「胃痛」，並另外提供膠布、酒精藥棉、生理鹽水及一本旅行保健手冊，份量大概2至3日，保存期則為發出日期後6個月。此外，說明手冊內亦有詳細列出不同情況的處理方法，以及藥物的使用方法、注意事項等，令不少學生直言「校醫院真的貼心」、「必須點讚」、「省去自己去買或者自己搭配的麻煩步驟」、「真的會說一句學校福利很全面很貼心」。

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至於購買方面，有學生就透露，如果是學生身份，可先用八達通支付$15掛號費，不過選擇Walk-in亦可以，之後再向醫生說明需要旅行藥包，並在登記處以現金支付$40，便可以按照收據到取藥處領藥。據指每人每次限買2份藥包，醫生亦會詢問是否有慢性病、經期等個人病歷，整個流程約10分鐘。

不少網民看到相關帖文後大感羨慕，紛紛留言：「給我羡慕壞了」、「哇好貼心」、「校外人都想買」、「已畢業的可以路過買一份嗎」、「這太人性化了」，有中大學生就直言：「真好啊，中大要$100」。不過根據理大醫療保健處資料，目前診所服務只提供予校內全日制學生及職員，另外會為已獲確認畢業資格的學生提供一個月的服務寬限期。

理大旅行藥包｜另一大學更平僅售$25

事實上，香港大部分的大學都有為學生提供類似的醫療福利，除了上述的理大及中大之外，港大校醫院亦有提供旅行藥包，甚至售價更加便宜，僅一包需$25，但藥物種類就比較少，分別有「頭痛／發燒／肌肉痛」、「胃痛」、「腹瀉」、「作嘔／暈浪」及「鼻敏感／皮膚敏感／濕疹」，30天內只可申請一次，每次最多申請購買2包。

更多相關報道：旅行必備｜醫生公開旅遊藥包　點名必備10種平安藥　1招不用藥止輕瀉

同場加映｜旅行必備10種平安藥

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾在Facebook專頁發文，分享自己旅行必備的藥物清單。

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1. 止瀉藥：膠囊imodium和粉劑舒腹達。

2. 抗過敏藥：短效抗組織胺可以抗食物過敏和蕁麻疹；長效抗組織胺可以治療流鼻涕、鼻塞。

3. 止暈藥：如蒂芬尼朵，預防暈車、暈船、暈眩。

4. 止咳藥：或綜合感冒藥。

5. 化痰藥：化痰發泡錠。

6. 止痛藥：Panadol類，可以止頭痛、退燒。

7. 呼吸道抗生素 ：如阿莫西林。視情況使用，例如咽喉疼痛、膿痰、膿鼻涕。

8. 胃藥：包括質子幫浦阻斷劑、鎂鋁製劑和消脹氣胃藥。並視症狀搭配使用，突然胃痛會先吃短效的胃藥緩解，若胃酸逆流就吃長效的質子阻斷劑。

9. 消化道抗生素：以防食物中毒，急性腹瀉。

10. 益生菌、酵素：消化不良時可以服用。

旅行必備｜據個人需要配備不同藥物

錢政弘續指，除了上述提及的藥物，他會另外帶膠布和溫度計。他亦建議，大家可以民眾可依據身體狀況，自行加減藥物，如軟便藥、安眠藥、整腸藥、氣喘藥、鼻塞噴劑、眼藥水、痱滋膏；同行有小朋友就要將藥丸轉為藥水，喉嚨痛噴劑等。他也提醒，以上清單僅供參考，非醫療建議，處方藥物須經醫師和藥師指示服用。

錢政弘亦提到，旅行期間遇到急性腹瀉時，若身上沒有帶備藥物，可以吃「菠蘿罐頭」，有助殺菌。他解釋，有研究指出，菠蘿中所含「菠蘿酵素」，能阻止大腸桿菌附著於腸壁，減少35至62％細菌毒素的生成。「菠蘿罐頭」除了幫助消化，也具治療細菌性腹瀉的效果，堪稱「天然抗生素」。不過，這只適合在輕症時試試，情況允許仍應就醫找出原因治療。

旅行必備｜醫生推介8大旅行成藥清單

香港臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙於Facebook以「我常帶的旅行藥物」為題發文，指很多時候感冒或身體不適，偏偏會在旅行時發生。由於人在外地旅行時，無論去哪裡，尋找醫生可能比較麻煩，他因此整理出8大旅行成藥清單，供大家參考。

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更多報道：

藥物百科︱7種食物勿與藥同時服用　營養師警告：恐有毒性反應

藥物百科｜4大保健品禁忌組合絕不能一起吃　藥劑師點名1種配搭恐增出血風險

止痛藥副作用︱吃止痛藥會殘留身體5年？　前台大醫生解析「撲熱息痛」成分用量 5類人需慎服

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