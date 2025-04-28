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金像獎2025｜70歲林青霞激罕現身台上大送飛吻　被喻為「真美人」靠2招養顏凍齡

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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【林青霞／一代女神／大美人／金像獎】被喻為「歲月不敗真美人」的林青霞現身第43屆香港電影金像獎，年已70歲的她身上毫無老態，優雅上台頒獎魅力四射，背地裡靠2招凍齡，實踐「優雅地老去」。

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息影幕前多年的林青霞，昨晚（27日）驚喜現身「第43屆香港電影金像獎」，並上台頒發終身成就獎給兩名好友徐克與施南生。久未公開露面的林青霞容光煥發，一襲豹紋晚裝上台魅力四射，高貴氣質配上凍齡美貌，實在驚艷。能夠頒發獎項給予兩位好友，她深表榮幸和高興，在台上道出三人相識的故事，對於好友獲獎感到無比驕傲：

感謝香港電影金像獎，讓我把這個獎項遞到他們手中。他們拿的是終身成就獎，而我認為有著兩位傑出的好朋友，這也是我的終身成就

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一睹林青霞昔日風采：

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風采依然的林青霞已經70歲，但美貌從沒褪色，雖可見自然皺紋與白髮，但膚質緊緻、體態挺拔，被讚「優雅地變老」。她曾坦言「拒絕過度醫美」，亦不怕變老，認為老是自然定律。據過往訪問，她就有兩個保養且能瘦身的方法：

1. 少油少鹽的飲食

她不吃甜食和零食，平日飲食盡量少吃澱粉質，實行低醣飲食。此外，她飲食清淡，多吃蔬菜水果和保持「少量多餐」原則。

2. 多運動

她每天都會運動1小時，平日熱愛打羽毛球、爬山等有氧運動，故此每星期會打兩次羽毛球和做1次普拉提（Pilates）拉伸，促進新陳代謝。

常言道「心態決定境界」，林青霞息影幕前後近年投入寫作與藝術，她認為「保持好奇心」與「學習新事物」是抗老關鍵，專注文藝創作後，直言壓力都比以往少很多。

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